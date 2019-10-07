Зеленский о скандале с Трампом: можем создать совместный следственный комитет

Украина может начать совместное из Соединенными Штатами расследование возможного давления американского президента Дональда Трампа во время их телефонного разговора.

Глава государства подчеркнул, что не может заставить внутренние органы страны открыть дело. Об этом он сказал в интервью японскому Kyodo.

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Зеленский также отметил, что при телефонном разговоре с Трампом не увидел в словах американского лидера какого-либо давления.

Если прокуроры США захотят сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве, в соответствии с внутренним законодательством Украины, то мы можем начать расследование путем создания совместного следственного комитета,

– сказал он.

Отметим, оба лидера уже возразили, что во время их разговора оказывалось любое давление.

Скандальная разговор Зеленского и Трампа – что известно?

Во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Этот скандал не прошел без последствий – именно из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.