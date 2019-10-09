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      Нардеп Деркач передал в ГБР информацию о влиянии посольства США на НАБУ

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      Деркач заявил о влиянии посольства США на НАБУ
      Деркач заявил о влиянии посольства США на НАБУ / wikipedia.org

      Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал документы, в которых говорится о том, что руководство НАБУ предоставляло посольству США информацию, которая могла влиять на ход событий в Украине и США. Кроме того, он показал переписку, в которой сотрудники посольства делали запросы по делам, в которых была заинтересована власть США.

      Переписку между представителями НАБУ и посольством США "передали журналисты-расследователи", имена которых Деркач не назвал.

      К слову: Зеленский о скандале с Трампом: можем создать совместный следственный комитет

      Документы, которые мне передали, свидетельствуют, что заместитель директора НАБУ Гизо Углава через свою помощницу передавал посольству США информацию, которая влияла на ход событий в Украине и в США. НАБУ буквально сливало информацию и координировало свои действия по ряду резонансных дел,
      – заявил нардеп.

      Кроме того, он заверил, что все документы он уже передал в Государственное бюро расследований и Генеральную прокуратуру и намерен инициировать создание временной следственной комиссии Верховной Рады.

      Деркач также выразил убеждение, что обнародованные документы свидетельствуют о подконтрольности НАБУ посольству США, а также о давлении посольства на Антикоррупционное бюро в течении 2016-2018 годов.

      Он также заявил о коррупционных действиях вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Мол, Байден распорядился задержать миллиард долларов помощи Украине, пока та не освободит генерального прокурора Виктора Шокина, который вел расследование против компании "Бурисма".

      Что известно о деле Байдена

      В мае 2014 года сын тогда вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma Limited. Президентом компании был Николай Злочевский, который занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова в 2010 – 2012 годах. В конце 2014 года он бежал из Украины, а в 2015 году ГПУ объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

      Вдруг в январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине следствия относительно Злочевского и компаний Burisma Group.

      Интересно: Зеленский: Трамп требовал от меня расследования по Байдену в обмен на встречу

      25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление.

      И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США. Американские демократы видят в действиях Трампа давление на Украину и желание таким образом повлиять на рейтинги Джо Байдена – главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 году в США.

      Что известно об Андрее Деркаче?Андрей Деркач – народный депутат Украины 7 созывов. Во время двух из них входил во фракцию "Партии регионов", где, в частности, 16 января 2014 года голосовал за так называемые "диктаторские законы".

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Новости США Деркач Андрей Леонидович Джозеф Байден НАБУ
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