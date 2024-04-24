Местами возможен туман. Теплее всего будет на Востоке и Юго-Востоке, холоднее – на Западе Украины.

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Какой будет погода в регионах Украины

В большинстве областей Украины будет облачно с прояснениями. На Западе Украины прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

Ночью на Северо-Востоке, Прикарпатье и Закарпатье – небольшие дожди. Днем в западных, Житомирской, Винницкой областях – умеренные, в Киевской области – небольшие дожди, днем местами грозы. На остальной территории без осадков,

– рассказали синоптики.

По их данным, ночью и утром местами туман везде, кроме Востока Украины.

Прогнозируют юго-восточный ветер, в западных областях – северо-западный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.

Укргидрометцентр прогнозирует:

на Западе днем 9 – 14 градусов тепла, ночью – 1 – 16 градусов;

на Востоке и Юго-Востоке – днем 22 – 27 градусов тепла, ночью 10 – 15 градусов;

на остальной территории ночью 4 – 9 градусов, днем – 17 – 22 градуса тепла.

В Киевской области ночью местами прогнозируют небольшой дождь, днем – местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, ориентировочно 5 – 10 метра в секунду.

Температура по области ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 17 – 22 градуса. В Киеве ночью 6 – 8 градусов, днем 18 – 20 градусов,

– заявили синоптики.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +18...+20

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +11...+13

Ровно – +13...+15

Житомир – +17...+19

Винница – +18...+20

Одесса – +17...+19

Николаев – +20...+22

Херсон – +22...+24

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +19...+21

Сумы – +20...+22

Полтава – +21...+23

Днепр – +23...+25

Запорожье – +23...+25

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26



Погода 25 апреля 2024 года / Укргидрометцентр