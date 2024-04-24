Местами возможен туман. Теплее всего будет на Востоке и Юго-Востоке, холоднее – на Западе Украины.
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Какой будет погода в регионах Украины
В большинстве областей Украины будет облачно с прояснениями. На Западе Украины прогнозируют кратковременный дождь и грозу.
Ночью на Северо-Востоке, Прикарпатье и Закарпатье – небольшие дожди. Днем в западных, Житомирской, Винницкой областях – умеренные, в Киевской области – небольшие дожди, днем местами грозы. На остальной территории без осадков,
– рассказали синоптики.
По их данным, ночью и утром местами туман везде, кроме Востока Украины.
Прогнозируют юго-восточный ветер, в западных областях – северо-западный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.
Укргидрометцентр прогнозирует:
- на Западе днем 9 – 14 градусов тепла, ночью – 1 – 16 градусов;
- на Востоке и Юго-Востоке – днем 22 – 27 градусов тепла, ночью 10 – 15 градусов;
- на остальной территории ночью 4 – 9 градусов, днем – 17 – 22 градуса тепла.
В Киевской области ночью местами прогнозируют небольшой дождь, днем – местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, ориентировочно 5 – 10 метра в секунду.
Температура по области ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 17 – 22 градуса. В Киеве ночью 6 – 8 градусов, днем 18 – 20 градусов,
– заявили синоптики.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – +18...+20
- Ужгород – +11...+13
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +13...+15
- Луцк – +11...+13
- Ровно – +13...+15
- Житомир – +17...+19
- Винница – +18...+20
- Одесса – +17...+19
- Николаев – +20...+22
- Херсон – +22...+24
- Симферополь – +24...+26
- Кропивницкий – +20...+22
- Черкассы – +19...+21
- Чернигов – +19...+21
- Сумы – +20...+22
- Полтава – +21...+23
- Днепр – +23...+25
- Запорожье – +23...+25
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +24...+26
- Харьков – +24...+26
Погода 25 апреля 2024 года / Укргидрометцентр