Местами возможен туман. Теплее всего будет на Востоке и Юго-Востоке, холоднее – на Западе Украины.

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Какой будет погода в регионах Украины

В большинстве областей Украины будет облачно с прояснениями. На Западе Украины прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

Ночью на Северо-Востоке, Прикарпатье и Закарпатье – небольшие дожди. Днем в западных, Житомирской, Винницкой областях – умеренные, в Киевской области – небольшие дожди, днем местами грозы. На остальной территории без осадков,
– рассказали синоптики.

По их данным, ночью и утром местами туман везде, кроме Востока Украины.

Прогнозируют юго-восточный ветер, в западных областях – северо-западный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.

Укргидрометцентр прогнозирует:

  • на Западе днем 9 – 14 градусов тепла, ночью – 1 – 16 градусов;
  • на Востоке и Юго-Востоке – днем 22 – 27 градусов тепла, ночью 10 – 15 градусов;
  • на остальной территории ночью 4 – 9 градусов, днем – 17 – 22 градуса тепла.

В Киевской области ночью местами прогнозируют небольшой дождь, днем – местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, ориентировочно 5 – 10 метра в секунду.

Температура по области ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 17 – 22 градуса. В Киеве ночью 6 – 8 градусов, днем 18 – 20 градусов,
– заявили синоптики.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев – +18...+20
  • Ужгород – +11...+13
  • Львов – +9...+11
  • Ивано-Франковск – +10...+12
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +13...+15
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +13...+15
  • Житомир – +17...+19
  • Винница – +18...+20
  • Одесса – +17...+19
  • Николаев – +20...+22
  • Херсон – +22...+24
  • Симферополь – +24...+26
  • Кропивницкий – +20...+22
  • Черкассы – +19...+21
  • Чернигов – +19...+21
  • Сумы – +20...+22
  • Полтава – +21...+23
  • Днепр – +23...+25
  • Запорожье – +23...+25
  • Донецк – +24...+26
  • Луганск – +24...+26
  • Харьков – +24...+26

Погода 25 апреля 2024 года
Погода 25 апреля 2024 года / Укргидрометцентр