Місцями можливий туман. Найтепліше буде на Сході та Південному Сході, найхолодніше – на Заході України.

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Якою буде погода в регіонах України

У більшості областей України буде хмарно з проясненнями. На Заході України прогнозують короткочасний дощ та грозу.

Вночі на Північному Сході, Прикарпатті та Закарпатті – невеликі дощі. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях – помірні, у Київській області – невеликі дощі, вдень подекуди грози. На решті території без опадів,
– розповіли синоптики.

За їхніми даними, вночі та вранці місцями туман всюди, крім Сходу України.

Прогнозують південно-східний вітер, у західних областях – північно-західний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.

Укргідрометцентр прогнозує:

  • на Заході вдень 9 – 14 градусів тепла, вночі – 1 – 6 градусів;
  • на Сході та Південному Сході – вдень 22 – 27 градусів тепла, вночі 10 – 15 градусів;
  • на решті території вночі 4 – 9 градусів, вдень – 17 – 22 градуси тепла.

У Київській області вночі місцями прогнозують невеликий дощ, вдень – подекуди гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, орієнтовно 5 – 10 метра за секунду.

Температура по області вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 17 – 22 градуси. У Києві вночі 6 – 8 градусів, вдень 18 – 20 градусів,
– заявили синоптики.

Якою буде погода в містах України

  • Київ – +18...+20
  • Ужгород – +11...+13
  • Львів – +9...+11
  • Івано-Франківськ – +10...+12
  • Тернопіль – +11...+13
  • Чернівці – +12...+14
  • Хмельницький – +13...+15
  • Луцьк – +11...+13
  • Рівне – +13...+15
  • Житомир – +17...+19
  • Вінниця – +18...+20
  • Одеса – +17...+19
  • Миколаїв – +20...+22
  • Херсон – +22...+24
  • Сімферополь – +24...+26
  • Кропивницький – +20...+22
  • Черкаси – +19...+21
  • Чернігів – +19...+21
  • Суми – +20...+22
  • Полтава – +21...+23
  • Дніпро – +23...+25
  • Запоріжжя – +23...+25
  • Донецьк – +24...+26
  • Луганськ – +24...+26
  • Харків – +24...+26

Погода 25 квітня 2024 року
Погода 25 квітня 2024 року / Укргідрометцентр