Адвокат Трампа просив американську візу для ексгенпрокурора Шокіна, – ЗМІ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані просив видати американську візу екс-главі Генеральної прокуратури України Віктора Шокіна.

Заступник помічника державного секретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент дав свідчення слідчим Конгресу у цій справі. Про це повідомляє CNN.

До теми: До скандалу навколо Burisma: Шокін просить ДБР почати кримінальне провадження проти НАБУ

За словами Джорджа Кента, Джуліані направив запит про надання візи для Шокіна у січні 2019 року. Держдепартамент США відмовив у її наданні.

Тоді адвокат Трампа звернувся до Білого дому з проханням скасувати рішення Держдепартаменту. Візу колишньому генпрокурору України все одно не дали, але Джуліані поспілкувався з Шокіним по скайпу.

За даними журналістів, саме Шокін був ініціатором розслідування щодо газової компанії Burisma, в часи правління якої у 2014 році увійшов син колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена Гантер.

Тут детально: Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

З чого розгорівся скандал

9 жовтня депутат Андрій Деркач опублікував службове листування НАБУ і посольства США, згідно з яким перший заступник НАБУ Гізо Углава через свою помічницю Поліну Чиж тривалий час надавав посольству США інформацію, яка негативно вплинула на хід подій в Україні й США.

Мовиться там і про гроші, які перераховували представникам Burisma (у тому числі Гантеру Байдену): загалом Гантеру Байдену, Олександру Кваснєвському, Алану Аптеру й Девону Арчеру Burisma виплатила щонайменше 16 мільйонів 500 тисяч доларів.

Деркач запевняв, що Шокін неодноразово звертався до директора НАБУ Ситника у справі про Burisma – але отримував формальні відписки. Загалом робота Шокіна в справі начебто викликала значне роздратування у Джо Байдена, який буквально вимагав у 2015 році від української влади відправити Віктора Шокіна у відставку.

Суть справи з тиском США на Україну, Burisma та хто з політиків, ймовірно, причетний до скандалу – у матеріалі 24 каналу.

Хто такий Віктор Шокін?Державний діяч, юрист. Народився у 1952. В органах прокуратури працює з 1980 року. Очолив ГПУ за поданням Порошенка 10 лютого 2015 року, заявляв про намір розслідувати злочини проти Майдану, Гонгадзе та великої корупції. Однак за час роботи на посаді його здебільшого критикували за низьку ефективність.



Пішов у відставку під тиском Ради та президента 3 квітня 2016 року, 11 квітня вийшов на пенсію. Але у 2017 році безуспішно намагався поновитися на посаді через суд. Віцепрезидент США Джо Байден відкрито називав Віктора Шокіна "сучим сином".