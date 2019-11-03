Что может потерять Украина из-за скандала с Трампом: версия дипломата
Украина стала орудием во внутриполитической борьбе в США. Если обнародуют полную стенограмму разговора Трампа и Зеленского, то могут возникнуть проблемы. Но США и впредь будут поддерживать Украину.
Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.
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Украине нечего бояться. В Вашингтоне понимают, что президент Зеленский не мог сказать чего-то другого и не мог не согласиться с определенными высказываниями Трампа. Главное – что Украина не начала расследование в отношении Burisma. Мы говорим, что готовы, если будет официальное обращение правоохранительных органов США,
– говорит Александр Хара.
По словам дипломата, есть прагматичные национальные интересы США – поддержка Украины, которая является частью евроатлантического сообщества. Европа не может быть в безопасности, если в Украине будет война или мы станем частью путинской России. Это требует от США поддержки любой власти Украины. Впрочем, отмечает Хара, главное, что мы можем потерять – интенсивность помощи США, которую Вашингтон может уменьшить.
"Украинская власть не делает шагов, которые бы угрожали отношениям с США. Хотя надо учитывать фактор Трампа, который изменил систему принятия решений в сфере нацбезопасности. И может продолжать это делать, в частности, задержать помощь Украине. Это в компетенции президента США", – отметил Хара.
Скандальная разговор Зеленского и Трампа: основное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Согласно тексту Трамп же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента. Причастные к скандалу чиновники дают показания.
- Чиновник Белого дома Александр Виндман во время показаний в Конгрессе отметил, что в стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским отсутствуют отдельные фразы с упоминанием политического конкурента Трампа Джо Байдена. Два исправления касались утверждения Трампа о записи Байдена о коррупции в Украине и упоминаний Зеленского о компании Burisma.
- Трамп заявил о своем желании зачитать народу США стенограмму телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.