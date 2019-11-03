Что может потерять Украина из-за скандала с Трампом: версия дипломата

Украина стала орудием во внутриполитической борьбе в США. Если обнародуют полную стенограмму разговора Трампа и Зеленского, то могут возникнуть проблемы. Но США и впредь будут поддерживать Украину.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Украине нечего бояться. В Вашингтоне понимают, что президент Зеленский не мог сказать чего-то другого и не мог не согласиться с определенными высказываниями Трампа. Главное – что Украина не начала расследование в отношении Burisma. Мы говорим, что готовы, если будет официальное обращение правоохранительных органов США,

– говорит Александр Хара.

По словам дипломата, есть прагматичные национальные интересы США – поддержка Украины, которая является частью евроатлантического сообщества. Европа не может быть в безопасности, если в Украине будет война или мы станем частью путинской России. Это требует от США поддержки любой власти Украины. Впрочем, отмечает Хара, главное, что мы можем потерять – интенсивность помощи США, которую Вашингтон может уменьшить.

"Украинская власть не делает шагов, которые бы угрожали отношениям с США. Хотя надо учитывать фактор Трампа, который изменил систему принятия решений в сфере нацбезопасности. И может продолжать это делать, в частности, задержать помощь Украине. Это в компетенции президента США", – отметил Хара.

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