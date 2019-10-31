Импичмент Трампа: какую цену может заплатить Украина

Расследование касательно импичмента Дональда Трампа теперь будет публичным. А все стенограммы – рассекречены. За соответствующую резолюцию проголосовали в Конгрессе США. О том, какую цену в случае импичмента Трампа, заплатит Украина и как уберечься от негативных последствий – читайте дальше.

Последние соцопросы показывают, что импичмент президента Трампа поддерживает половина американского общества.

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Расследование в Конгрессе продолжается уже почти два месяца. За это время свои показания дали шесть чиновников администрации Трампа. А Украина потеряла одного из важных международных переговорщиков с Россией. В конце сентября из-за скандала по так называемому делу "Украинагейта" из Госдепартамента ушел Курт Волкер. Он был первым и единственным дипломатом США, который занимался исключительно вопросами урегулирования конфликта на Донбассе.

Сейчас почти невозможно привлечь к поддержке Украины личность такого масштаба как Курт. К тому же, чтобы она привлекалась и на переговорном уровне, и на уровне медийном,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Из-за скандала Украина остались не только без спецпредставителя США. С мая в Киеве нет американского посла. Мари Йованович досрочно отозвали из Киева, потому что она не согласилась работать через неофициальные каналы, как это предлагал Офис американского президента.

Против манипуляционных схем работы выступил и ее преемник Уильям Тейлор, на временных началах работает в Киеве. А вот госсекретарь Майк Помпео защищает президента США и говорит: тот не делал незаконных предложений. И все это вносит раскол в главное дипломатическое ведомство, что в отдаленной перспективе может негативно сказаться на отношениях Киева и Вашингтона.



Майк Помпео

"Мы можем получить такое осторожное отношение к Украине, к украинской тематике вообще в Госдепартаменте на будущее", – отметил эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Пока же все внимание американского общества приковано к "Украинагейту". На ведущих телеканалах США активно обсуждают расследование, которое продолжается в Конгрессе. А сторонники Трампа часто вспоминают об Украине, как о коррумпированном государстве в своих попытках доказать правомерность действий американского президента.

Для рядовых американцев Украина начинает восприниматься как источник проблем, как источник теневой политики, как источник теневой экономики,

– добавил Климкин.



Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин

И такие репутационные риски могут тоже привести к негативным последствиям в будущем. Ведь американские политики в своих действиях ориентируются на общественное мнение. Поэтому украинской власти нужно искать способы противодействия формированию негативного имиджа нашей страны.

Нам стоит вместо того, чтобы втягиваться во все эти предвыборной скандалы в Соединенных Штатах, подумать о скорейшем назначении украинского посла в Вашингтон о том, чтобы этот человек отвечал тем вызовам, которые стоят на повестке дня сегодня,

– подытожил Капитоненко.

Пока никто из экспертов не берется прогнозировать, чем завершится "Украинагейт" и отстранят ли от должности президента Дональда Трампа. Точно можно утверждать лишь то, что наша страна уже вписала свою, довольно неоднозначную, страницу в современную историю США.