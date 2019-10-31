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      Импичмент Трампа: в США проголосовали за процедуру и правила – детали

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      Импичмент Трампа 2019: Конгресс США поддержал импичмент - детали процедуры
      Дональд Трамп / Evan Vucci / AP

      Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

      Решение поддержали 232 из 431 конгрессменов. Против проголосовали 196 республиканцев.

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      Голосование стало первой официальной проверкой актуальности парламентского расследования в отношении президента Трампа.

      За что проголосовали конгрессмены?

      – Члены Палаты представителей голосовали не за отстранение Дональда Трампа от власти, а за правила проведения расследования, что может привести к его отстранению. Конституция США позволяет парламенту "уволить" главу государства, но мало говорит о том, как именно это исполнять.

      – Для расследования обвинений против Трампа демократы предложили схему, похожую на парламентское расследование импичмента 42-го президента Билла Клинтона.

      – Проводить расследование обвинений будут парламентские Комитет по делам разведки и Юридический комитет.

      Важно: Республиканцы со столкновениями сорвали слушания по импичмента Трампа

      Как будет проходить расследование против Трампа?

      – Комитет по делам разведки получит право проводить публичные слушания по вопросам, связанных с обвинениями против Трампа, и опубликовать расшифровки слушаний, которые велись в закрытом режиме до принятия резолюции. Глава комитета и его заместители смогут задавать вопросы свидетелям, вызванным для дачи показаний.

      – В документе детально описаны правила проведения открытых слушаний и выдачи повесток свидетелям. В резолюции говорится, что по итогам расследования Комитет по разведке должен будет подготовить доклад для Юридического комитета. Именно он должен будет решить, по каким именно статьям будут выдвинуты обвинения, ведущие к импичменту. Эти обвинения будут выставлены на голосование нижней палаты. Если она проголосует за импичмент, обвинения должен будет подтвердить контролируемый республиканцами Сенат голосами не менее 67 сенаторов из 100.

      – Защитники президента в Комитете по разведке смогут отозвать собственных свидетелей и запрашивать документы. Для этого им потребуется одобрение главы или большинства членов комитета. Кроме того, такое право получат сам Трамп и его представители.

      Как отреагировал Белый дом?

      Сразу после завершения голосования Белый дом выпустил официальное заявление с критикой итогов голосования.

      Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают. Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси и одержимы этим незаконным процессом импичмента демократы не помешают президенту Трампу; это вредит американскому народу,
      – говорится в заявлении.

      Почему Трампу хотят объявить импичмент?

      • В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      Что известно об импичментах президентам США?За всю историю США процедуре импичмента были подвергнуты два президента: Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-99 годах. Но оба они были оправданы в Сенате и, следовательно, не были отстранены от должности.

      Ричарда Никсона формально не подвергали импичменту, однако в августе 1974 года он ушел в отставку из-за неминуемой угрозы отстранения от власти в связи с Уотергейтским скандалом.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа
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