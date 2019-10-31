Імпічмент Трампа: у США проголосували за процедуру і правила – деталі

Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа.

Рішення підтримали 232 з 431 конгресменів. Проти проголосували 196 республіканців.

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Голосування стало першою офіційною перевіркою актуальності парламентського розслідування щодо президента Трампа.

За що проголосували конгресмени?

– Члени Палати представників голосували не за відсторонення Дональда Трампа від влади, а за правила проведення розслідування, що може привести до його відсторонення. Конституція США дозволяє парламенту "звільнити" главу держави, але мало говорить про те, як саме це виконувати.

– Для розслідування звинувачень проти Трампа демократи запропонували схему, схожу на парламентське розслідування імпічменту 42-го президента Білла Клінтона.

– Проводити розслідування звинувачень будуть парламентські Комітет у справах розвідки і Юридичний комітет.

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Як проходитиме розслідування проти Трампа?

– Комітет у справах розвідки отримає право проводити публічні слухання з питань, пов'язаних із звинуваченнями проти Трампа, і опублікувати розшифровки слухань, що велися у закритому режимі до прийняття резолюції. Глава комітету і його заступники зможуть задавати питання свідкам, викликаним для надання свідчень.

– У документі детально описані правила проведення відкритих слухань і видачі повісток свідкам. У резолюції мовиться, що за підсумками розслідування Комітет з розвідки повинен буде підготувати доповідь для Юридичного комітету. Саме він повинен буде вирішити, за якими саме статтями будуть висунуті звинувачення, що ведуть до імпічменту. Ці звинувачення будуть виставлені на голосування нижньої палати. Якщо вона проголосує за імпічмент, звинувачення повинен буде підтвердити контрольований республіканцями Сенат голосами не менше 67 сенаторів із 100.

– Захисники президента у Комітеті з розвідки зможуть відкликати власних свідків і запитувати документи. Для цього їм буде потрібно схвалення глави або більшості членів комітету. Крім того, таке право отримають сам Трамп і його представники.

Як відреагував Білий дім?

Відразу після завершення голосування Білий дім випустив офіційну заяву із критикою підсумків голосування.

Президент не зробив нічого поганого, і демократи це знають. Спікер нижньої палати Ненсі Пелосі і одержимі цим незаконним процесом імпічменту демократи не зашкодять президенту Трампу; це шкодить американському народу,

– мовиться у заяві.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 жовтня 2019 р.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?

У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському , що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".

, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

Що відомо про імпічменти президентам США?За всю історію США процедурі імпічменту були піддані два президенти: Ендрю Джонсон у 1868 році і Білл Клінтон у 1998-99 роках. Але обидва вони були виправдані у Сенаті і, отже, не були відсторонені від посади.



Річарда Ніксона формально не піддавали імпічменту, однак у серпні 1974 року він пішов у відставку через неминучу загрозу відсторонення від влади у зв'язку з Уотергейтським скандалом.