00:05
1 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям
      Вєсті Кремля
      21:45, 31 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, 31 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Імпічмент Трампа: яку ціну може заплатити Україна

      86 Читать новость на русском

      Розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа тепер буде публічним. А всі стенограми – розсекречені. За відповідну резолюцію проголосували у Конгресі США. Про те, яку ціну у випадку імпічменту Трампу, заплатить Україна і як вберегтись від негативних наслідків – читайте далі.

      Останні соцопитування демонструють, що імпічмент президента Трампа підтримує половина американського суспільства.

      Читайте також: Імпічмент Трампа: у США проголосували за процедуру і правила – деталі

      Розслідування у Конгресі триває вже майже два місяці. За цей час свої свідчення дали шість чиновників адміністрації Трампа. А Україна втратила одного з важливих міжнародних перемовників з Росією. Наприкінці вересня через скандал у так званій справі Українагейт з Держдепартаменту пішов Курт Волкер. Він був першим і єдиним дипломатом США, який займався виключно питаннями врегулювання конфлікту на Донбасі.

      Зараз майже не можливо залучити на підтримку України особистість такого масштабу як Курт. До того ж, щоб вона залучалася і на перемовному рівні, і на рівні медійному,
      – підкреслив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

      Через скандал Україна залишилися не лише без спецпредставника США. Від травня у Києві немає американського посла. Марі Йованович достроково відкликали з Києва, бо вона не погодилася працювати через неофіційні канали, як це пропонував Офіс американського президента.

      Проти маніпуляційних схем роботи виступив і її наступник Вільям Тейлор, який на тимчасових засадах працює в Києві. А от держсекретар Майк Помпео захищає президента США і каже: той не робив незаконних пропозицій. І все це вносить розкол в головне дипломатичне відомство, що у віддаленій перспективі може негативно позначитися на відносинах Києва і Вашингтона.


      Майк Помпео

      "Ми можемо отримати таке обережне ставлення до України, до української тематики взагалі в Держдепртаменті на майбутнє", – наголосив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

      Поки ж вся увага американського суспільства прикута до Українагейт. На провідних телеканалах США жваво обговорюють розслідування, яке триває у Конгресі. А прибічники Трампа часто-густо згадують про Україну, як про корумповану державу у своїх спробах довести правомірність дій американського президента.

      Для пересічних американців Україна починає сприйматися як джерело проблем, як джерело тіньової політики, як джерело тіньової економіки,
      – додав Клімкін.


      Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін

      І такі репутаційні ризики можуть теж призвести до негативних наслідків у майбутньому. Адже американські політики у своїх діях орієнтуються на громадську думку. Тож українській владі потрібно шукати способи протидії формуванню негативного іміджу нашої країни.

      Нам варто замість того, щоби втягуватися у всі ці перевиборчі скандали у Сполучених Штатах, подумати про якнайшвидше призначення посла українського до Вашингтону, про те, щоб ця людина відповідала тим викликам, які стоять на порядку денному сьогодні,
      – підсумував Микола Капітоненко.

      Наразі ніхто з експертів не береться прогнозувати, чим завершиться Українагейт і чи усунуть з посади президента Дональда Трампа. Достеменно можна стверджувати лише те, що наша країна вже вписала свою, доволі неоднозначну, сторінку у сучасну історію США.

      blog_ava
      У Вільнюсі затримали ексголову правління Державної продовольчо-зернової корпорації України
      31 жовтня
      7680
      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини України Дональд Трамп Імпічмент Трампа Новини США Павло Клімкін Майк Помпео
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 31 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 31 жовтня: Рада зняла недоторканність з Дубневича, Столтенберг в Україні
      31 жовтня , 22:24 Головні новини 31 жовтня: Рада зняла недоторканність з Дубневича, Столтенберг в Україні
      Ірина Кошанська 547
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 жовтня , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 207
      Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
      31 жовтня , 21:06 Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
      Анастасія Можаровська 287
      Що дасть Україні членство в НАТО?
      31 жовтня , 21:01 Що дасть Україні членство в НАТО?
      Світлана Попова 744
      А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      31 жовтня , 20:10 А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      Северин Трач 1708
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук