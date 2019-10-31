Імпічмент Трампа: яку ціну може заплатити Україна

Розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа тепер буде публічним. А всі стенограми – розсекречені. За відповідну резолюцію проголосували у Конгресі США. Про те, яку ціну у випадку імпічменту Трампу, заплатить Україна і як вберегтись від негативних наслідків – читайте далі.

Останні соцопитування демонструють, що імпічмент президента Трампа підтримує половина американського суспільства.

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Розслідування у Конгресі триває вже майже два місяці. За цей час свої свідчення дали шість чиновників адміністрації Трампа. А Україна втратила одного з важливих міжнародних перемовників з Росією. Наприкінці вересня через скандал у так званій справі Українагейт з Держдепартаменту пішов Курт Волкер. Він був першим і єдиним дипломатом США, який займався виключно питаннями врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зараз майже не можливо залучити на підтримку України особистість такого масштабу як Курт. До того ж, щоб вона залучалася і на перемовному рівні, і на рівні медійному,

– підкреслив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Через скандал Україна залишилися не лише без спецпредставника США. Від травня у Києві немає американського посла. Марі Йованович достроково відкликали з Києва, бо вона не погодилася працювати через неофіційні канали, як це пропонував Офіс американського президента.

Проти маніпуляційних схем роботи виступив і її наступник Вільям Тейлор, який на тимчасових засадах працює в Києві. А от держсекретар Майк Помпео захищає президента США і каже: той не робив незаконних пропозицій. І все це вносить розкол в головне дипломатичне відомство, що у віддаленій перспективі може негативно позначитися на відносинах Києва і Вашингтона.



Майк Помпео

"Ми можемо отримати таке обережне ставлення до України, до української тематики взагалі в Держдепртаменті на майбутнє", – наголосив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

Поки ж вся увага американського суспільства прикута до Українагейт. На провідних телеканалах США жваво обговорюють розслідування, яке триває у Конгресі. А прибічники Трампа часто-густо згадують про Україну, як про корумповану державу у своїх спробах довести правомірність дій американського президента.

Для пересічних американців Україна починає сприйматися як джерело проблем, як джерело тіньової політики, як джерело тіньової економіки,

– додав Клімкін.



Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін

І такі репутаційні ризики можуть теж призвести до негативних наслідків у майбутньому. Адже американські політики у своїх діях орієнтуються на громадську думку. Тож українській владі потрібно шукати способи протидії формуванню негативного іміджу нашої країни.

Нам варто замість того, щоби втягуватися у всі ці перевиборчі скандали у Сполучених Штатах, подумати про якнайшвидше призначення посла українського до Вашингтону, про те, щоб ця людина відповідала тим викликам, які стоять на порядку денному сьогодні,

– підсумував Микола Капітоненко.

Наразі ніхто з експертів не береться прогнозувати, чим завершиться Українагейт і чи усунуть з посади президента Дональда Трампа. Достеменно можна стверджувати лише те, що наша країна вже вписала свою, доволі неоднозначну, сторінку у сучасну історію США.