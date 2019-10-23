Трамп шантажував Зеленського: посол США Тейлор дав свідчення в Конгресі

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів 22 жовтня під час свідчень у Конгресі Сполучених Штатів про деталі, які свідчать, що Дональд Трамп відверто шантажував Україну.

Текст виступу Тейлора перед Конгресом опублікувала "Європейська правда".

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Канали ведення політики США щодо України

Після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського, а на парламентських – партії "Слуга народу", існувало 2 канали розробки та впровадження політики США в Україні: один – традиційний та один – украй нестандартний. До неофіційного каналу входили тодішній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, посол Гордон Сондланд, міністр енергетики Рік Перрі та особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані. Волкер і Сондланд включили Тейлора в певні розмови у межах цього каналу.

За словами Тейлора, цей канал розпочав роботу після того, як Волкер, Сондланд, Перрі та сенатор Рон Джонсон зустрілися з Трампом після його повернення з інавгурації Зеленського. Делегація мала ентузіазм щодо нового Президента України та закликала Трампа зустрітися з ним якомога раніше, щоб закріпити відносини США та України.

Але, як я зрозумів, президент Трамп не поділяв їхнього ентузіазму щодо зустрічі з паном Зеленським,

– сказав Тейлор.



Трамп не поділяв ентузіазму інших політиків США щодо майбутньої зустрічі з Зеленським / Фото Getty Images

Умови США для зустрічі Трампа з Зеленським

Волкер та Сондланд повідомили Тейлору, що перш ніж запланувати зустріч з Зеленським, Трамп "хотів почути від Зеленського". А пізніше Сондланд сказав Тейлору, що Зеленський має дати зрозуміти Трампу, що він не є перепоною для "розслідування".

Перед телефонною розмовою Трампа і Зеленського у червні, Волкер сказав, що планує чітко розповісти Президентові України на зустрічі один-на-один у Торонто про те, що повинен зробити Зеленський, щоб отримати зустріч у Білому домі.

Волкер зазначив, що він хотів би сказати, що Трамп хоче бачити верховенство закону, прозорість, а також, зокрема, співпрацю в межах розслідувань, щоб "дійти до суті речей".

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А до середини липня я почав усвідомлювати, що насправді передумовою зустрічі Трампа і Зеленського було розслідування щодо компанії Burisma та звинувачень про втручання України в американські вибори 2016 року. Було також зрозуміло, що цю умову йому (Зеленському) висунули за допомогою того неофіційного політичного каналу, яким, як я зрозумів, керував Джуліані,

– сказав Тейлор.

Зупинка допомоги США

10 липня Тейлор зустрівся у Києві з головою Офісу Президента України Андрієм Богданом та главою МЗС Вадимом Пристайком. Обоє сказали Тейлору, що чули від Джуліані, що телефонна розмова Трампа з Зеленським навряд чи відбудеться.

"Під час чергового захищеного конференц-дзвінка із РНБ (США) 18 липня я почув, як співробітниця бюджетного управління сказала, що вони затримують виділення Україні безпекової допомоги, але не могла пояснити, чому", – розповів Тейлор.

Згодом Тейлор зателефонував співробітниці бюджетного управління, і вона сказала, що її начальник доручив не схвалювати додаткових витрат на безпекову допомогу України до подальших вказівок. За словами Тейлора, ця вказівка надійшла від Трампа голові адміністрації РНБ, і далі – до цього (бюджетного) управління.



Безпекова допомога США Україні / Фото mil.in.ua

"Неофіційний, "ненормований" політичний канал спрацював всупереч давнім цілям політики США", – наголосив Тейлор.

Проте Пентагон проаналізував ефективність допомоги США Україні і вирішив, що допомога ефективна і її слід відновити.

Дзвінок Зеленського до Трампа

19 липня Сондланд повідомив, що незабаром відбудеться розмова між Трампом і Зеленським. А Волкер сказав, що найважливішим для Зеленського буде сказати, що він допоможе розслідуванню, а також вирішить персональні кадрові питання, якщо такі будуть.

Сондланд сказав мені, що він рекомендував президенту Зеленському вжити фразу "я зазирну під кожен камінь", коли він обговорюватиме розслідування із президентом Трампом. Також 20 липня я спілкувався з Данилюком, і у цій розмові він передав мені: президент Зеленський не хоче бути використаним, як пішак в американській передвиборчій кампанії,

– розповів Тейлор.

25 липня президент Трамп і президент Зеленський провели довгоочікувану телефонну розмову.

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Телефонна розмова Трампа і Зеленського / Колаж 24 каналу

16 серпня Волкер повідомив, що помічник українського президента Андрій Єрмак запропонував США подати офіційний запит про розслідування імовірних порушень українського законодавства з боку компанії Burisma, якщо Штати цього бажають.

Ідея формального запиту від США для того, щоби Україна почала розслідувати порушення власного законодавства, вразила мене як некоректна, і я рекомендував Волкеру "триматися подалі",

– сказав Тейлор.

Трамп не хоче допомагати Україні

Станом на середину серпня безпекова допомога США для України була безпричинно замороженою вже понад місяць. Тож Тейлор почав побоюватися, що політика сильної підтримки України з боку США змінюється.

22 серпня пан Моррісон з Ради нацбезпеки зізнався Тейлору, що "президент Трамп взагалі не хоче надавати допомогу".

"На той момент мені ще не спадало на думку, що зупинення безпекової допомоги може бути пов'язане з "розслідуванням". Це незабаром змінилося", – сказав Тейлор.

Відкритий шантаж

Зустріч з віцепрезидентом США Майком Пенсом Зеленський відкрив проханням щодо безпекової співпраці. Про це Тейлору розповів Моррісон. Тоді Пенс сказав, що Трамп хотів, щоб європейці робили більше для підтримки України, а він хотів би зробити більше для боротьби з корупцією.

Моррісон також описав Тейлору розмову Сондланда з Єрмаком у Варшаві. Там Сондланд заявив Єрмаку: гроші на допомогу з безпеки не надійдуть, доки Зеленський не погодиться продовжувати розслідування щодо компанії Burisma.

"Так я вперше почув, що допомога з безпеки – а не лише зустріч у Білому домі – була обумовлена діями України щодо цього ​​розслідування", – сказав Тейлор.

Згодом Сондланд сказав Тейлору, що Трамп хоче, щоб Зеленський зробив публічну заяву про те, що Україна розслідуватиме справу Burisma, а також підтвердив українське втручання у вибори в США у 2016 році.

Спроба змусити президента Зеленського привселюдно долучитися до розслідування щодо Burisma та нібито втручання у вибори 2016 року показала, як офіційну зовнішню політику США підривали непублічні, не засновані на правилах дії Рудольфа Джуліані,

– сказав Тейлор.

Згодом Моррісон описав телефонну розмову між Сондландом і Трампом. У ній Трамп сказав Сондланду, що він не просив Україну про домовленість "послуга за послугу", але наполягає на тому, що Зеленський має вийти до преси і сказати, що він відкриває розслідування щодо Гантера Байдена (сина Джо Байдена – головного конкурента Трампа на наступних виборах президента США), а також щодо втручання у вибори 2016 року, і що президент Зеленський повинен це зробити з власної волі.



Трамп хотів, щоб Зеленський заявив ЗМІ, що відкриває розслідування щодо Байдена / Фото "Апостроф"

"Сондланд сказав, що розмовляв із Зеленським та Єрмаком і сказав їм: якщо президент Зеленський не зробить цього чітко і публічно, то ми опиняємося "у глухому куті". Як я зрозумів, "глухий кут" означає, що Україна не отримає такої потрібної військової допомоги. Посол Сондланд заявив, що президент Зеленський погодився зробити публічну заяву в інтерв'ю CNN", – розповів Тейлор.

За словами Тейлора, Сондланд намагався пояснити йому, що Трамп є передусім бізнесменом. Мовляв, коли бізнесмен збирається підписати чек особі, яка йому заборгувала, то він до підписання запитує, чи ця людина платитиме. Посол Волкер використовував ту саму термінологію.

11 вересня Тейлор дізнався, що заморожування безпекової допомоги було знято, і вона буде надана Україні. При цьому Тейлор побоювався, що оскільки Зеленський нібито погодився дати інтерв'ю CNN, то він зробить заяву щодо "розслідувань", які зіграли б роль у внутрішній політиці США. Проте тодішній секретар РНБО України Олександр Данилюк сказав Тейлору, що Зеленський не планує давати таке інтерв’ю.

25 вересня на сесії Генасамблеї ООН Трамп зустрівся Зеленським. А згодом американська сторона опублікувала стенограму телефонної розмови обох президентів, що відбулася 25 липня.

"І хоча для мене це була перша можливість побачити, що Трамп справді говорив із Зеленським про колишнього віцепрезидента Байдена, та я задовго до того зрозумів, що термін "розслідування", який вживали посли Волкер і Сондланд, означає одночасно і питання, пов'язані з виборами 2016 року, і розслідування щодо Burisma, і щодо родини Байденів", – розповів Тейлор.