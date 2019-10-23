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      Незмінний стиль дипломатії Трампа, або Україна в американських чварах

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      Білл (Вільям) Тейлор
      Білл (Вільям) Тейлор / Getty images

      Надзвичайне свідчення тимчасового повіреного у справах США в Україні Білла (Вільяма) Тейлора у Палаті представників на закритих слуханнях щодо імпічменту Трампа.

      Передусім, посол Тейлор заслуговує на велику повагу, адже уособлює в собі найкращі якості державного службовця і громадянина своєї країни. Ганьбою є те, що прес-секретарка Білого дому, яка не може пишатись таким послужним списком як у пана Тейлора, припустила, що він є серед "радикальних необраних бюрократів, що ведуть війну проти Конституції".

      Важливо: Адміністрація Трампа намагалася отримати від України компромат за військову допомогу, – ЗМІ

      По-друге, посол створив вичерпну картинку того, що відбувалось через офіційні дипломатичні канали та неофіційний, створений з особливою метою, аби втягнути український уряд у американські внутрішньополітичні чвари. Зеленського (читай Україну) шантажували, пропонуючи відновлення критично важливої безпекової допомоги та візиту до Вашингтону в обмін на публічну згоду почати розслідування щодо Байденів та взяття на Україну провини за втручання у вибори 2016 року. І це при тому, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, американської розвідувальної спільноти та приватної кібербезпекової компанії CrowdStrike встановили, що це здійснили російські спецслужби.

      Мюллер
      Спецпрокурор Роберт Мюллер / Фото АР

      По-третє, адміністрація Трампа зробила набагато більше для підтримки України, ніж Обама. Втім, усі посадовці, яким ми за це вдячні вже полишили її (міністр оборони Меттіс, радники з питань національної безпеки Макмастер та Болтон, співробітниця РНБ Хілл та ін.). "Українська" оборудка та нещодавня катастрофа з Туреччиною (уявіть собі, що Трамп, за словами свого держсекретаря, "готовий, у разі потреби, застосувати військову силу" до свого союзника по НАТО!). Це великі подарунки його другові в Кремлі та потужні удари по національним інтересам США, їх союзників і партнерів.

      На останок, якщо генпрокурор США формально вирішить, що Україна має розслідувати порушення американським громадянином українського законодавства, то це не проблема. Згідно з двосторонньою угодою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, на запит Вашингтону Київ має надати сприяння та здійснити передбачені законодавством дії. Але будь-які спроби українських політиків та колишніх чиновників ініціювати та/або додати свій внесок у справу мають розглядатись як спроба втручання в американську політику, а також як дії всупереч національним інтересам України.

      P. S. Напевно слід очікувати звільнення посла Тейлора та відставку посла США в ЄС…

      Автор: Олександр Хара
      Джерело:       Facebook

      Зверніть увагу: Прем'єр Угорщини налаштовував Трампа проти України, – ЗМІ

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини США НАТО Дональд Трамп
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