Адміністрація Трампа намагалася отримати від України компромат за військову допомогу, – ЗМІ
Американські змі повідомляють, що чиновники з кола адміністрації президента США намагалися фактично змусити Україну погодитися на розслідування щодо конкурента Трампа. За це обіцяли посприяти в наданні військової допомоги та організації зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі.
Видання Politico, посилаючись на джерела в Палаті Представників, заявило, що тимчасово повірений в справах США в Україні Вільям Тейлор підтвердив намагання оточення Трампа змусити Україну зробити публічні заяви про розслідування "справи Байдена".
Цікаво: Україногейт: головний біль Дональда Трампа
Тейлор надав свідчення за закритими дверима для членів трьох комітетів Палати представників, які ведуть розслідування в рамках справи про імпічмент президента США.
Тимчасово повірений в справах США в Україні, зокрема, розповів про свою телефонну розмову із послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом, яка мала місце вересні. Мовиться, що зі слів Сондланда Трамп хотів аби Зеленський публічно оголосив про розслідування справи Burisma та втручання у вибори. Від цього нібито залежало, чи буде надана Україні військова допомога, і чи відбудеться зустріч між президентами обох країн.
Кілька конгресменів вже встигли відзначити ,що свідчення Тейлора є найбільш чіткими та повними серед тих, які раніше було надано в рамках розслідування справи про імпічмент. Один з конгресменів навіть заявив, що вони точно стануть "переламними" у цьому процесі.
Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?
- У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.