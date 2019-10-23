Адміністрація Трампа намагалася отримати від України компромат за військову допомогу, – ЗМІ

Американські змі повідомляють, що чиновники з кола адміністрації президента США намагалися фактично змусити Україну погодитися на розслідування щодо конкурента Трампа. За це обіцяли посприяти в наданні військової допомоги та організації зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі.

Видання Politico, посилаючись на джерела в Палаті Представників, заявило, що тимчасово повірений в справах США в Україні Вільям Тейлор підтвердив намагання оточення Трампа змусити Україну зробити публічні заяви про розслідування "справи Байдена".

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Тейлор надав свідчення за закритими дверима для членів трьох комітетів Палати представників, які ведуть розслідування в рамках справи про імпічмент президента США.

Тимчасово повірений в справах США в Україні, зокрема, розповів про свою телефонну розмову із послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом, яка мала місце вересні. Мовиться, що зі слів Сондланда Трамп хотів аби Зеленський публічно оголосив про розслідування справи Burisma та втручання у вибори. Від цього нібито залежало, чи буде надана Україні військова допомога, і чи відбудеться зустріч між президентами обох країн.

Кілька конгресменів вже встигли відзначити ,що свідчення Тейлора є найбільш чіткими та повними серед тих, які раніше було надано в рамках розслідування справи про імпічмент. Один з конгресменів навіть заявив, що вони точно стануть "переламними" у цьому процесі.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?