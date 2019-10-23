Трамп шантажировал Зеленского: посол США Тейлор дал показания в Конгрессе

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал 22 октября во время показаний в Конгрессе США о деталях, которые свидетельствуют, что Дональд Трамп откровенно шантажировал Украину.

Текст выступления Тейлора перед Конгрессом опубликовала "Европейская правда".

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Каналы ведения политики США в отношении Украины

После победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского, а на парламентских – партии "Слуга народа", было 2 канала разработки и внедрения политики США в Украине: один – традиционный и один – крайне нестандартный. В неофициальный канал входили тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, посол Гордон Сондланд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани. Волкер и Сондланд включили Тейлора в определенные разговоры в рамках этого канала.

По словам Тейлора, этот канал начал работу после того, как Волкер, Сондланд, Перри и сенатор Рон Джонсон встретились с Трампом после его возвращения из инаугурации Зеленского. Делегация имела энтузиазм относительно нового Президента Украины и призвала Трампа встретиться с ним как можно раньше, чтобы закрепить отношения США и Украины.

Но, как я понял, президент Трамп не разделял их энтузиазма о встрече с господином Зеленским,

– сказал Тейлор.



Трамп не разделял энтузиазма других политиков США относительно будущей встречи с Зеленским / Фото Getty Images

Условия США для встречи Трампа с Зеленским

Волкер и Сондланд сообщили Тейлору, что прежде чем запланировать встречу с Зеленским, Трамп "хотел услышать от Зеленского". А позже Сондланд сказал Тейлору, что Зеленский должен дать понять Трампу, что он не является преградой для "расследования".

Перед телефонным разговором Трампа и Зеленского в июне, Волкер сказал, что планирует четко рассказать Президенту Украины на встрече один на один в Торонто о том, что должен сделать Зеленский, чтобы добиться встречи в Белом доме.

Волкер отметил, что он хотел бы сказать, что Трамп хочет видеть верховенство закона, прозрачность, а также, в частности, сотрудничество в рамках расследований, чтобы "дойти до сути вещей".

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А к середине июля я начал осознавать, что на самом деле причиной встречи Трампа и Зеленского было расследование в отношении компании Burisma и обвинения о вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года. Было также ясно, что это условие ему (Зеленскому) выдвинули с помощью того неофициального политического канала, которым, как я понял, руководил Джулиани,

– сказал Тейлор.

Остановка помощи США

10 июля Тейлор встретился в Киеве с председателем Офиса Президента Украины Андреем Богданом и главой МИД Вадимом Пристайко. Оба сказали Тейлору, что слышали от Джулиани, что телефонный разговор Трампа с Зеленским вряд ли произойдет.

"Во время очередного защищенного конференц-звонка с СНБ (США) 18 июля я услышал, как сотрудница бюджетного управления сказала, что они задерживают выделение Украине безопасностной помощи, но не могла объяснить, почему", – рассказал Тейлор.

Впоследствии Тейлор позвонил сотруднице бюджетного управления, и она сказала, что ее начальник поручил не одобрять дополнительных затрат на безопасностную помощь Украине до дальнейших указаний. По словам Тейлора, это указание поступило от Трампа главе администрации СНБ, и далее - этому (бюджетному) управлению.



Безопасностная помощь США Украине / Фото mil.in.ua

"Неофициальный, "ненормированный" политический канал сработал вопреки давним целям политики США", – подчеркнул Тейлор.

Однако Пентагон проанализировал эффективность помощи США Украине и решил, что помощь эффективна и ее следует восстановить.

Звонок Зеленского Трампу

19 июля Сондланд сообщил, что вскоре состоится разговор между Трампом и Зеленским. А Волкер сказал, что самым важным для Зеленского будет сказать, что он поможет расследованию, а также решит персональные кадровые вопросы, если таковые будут.

Сондланд сказал мне, что он рекомендовал президенту Зеленскому использовать фразу "я загляну под каждый камень", когда он будет обсуждать расследование с президентом Трампом. Также 20 июля я общался с Данилюком, и в этом разговоре он передал мне: президент Зеленский не хочет быть использованным, как пешка в американской предвыборной кампании,

– рассказал Тейлор.

25 июля президент Трамп и президент Зеленский провели долгожданный телефонный разговор.

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Телефонный разговор Трампа и Зеленского / Коллаж 24 канала

16 августа Волкер сообщил, что помощник украинского президента Андрей Ермак предложил США подать официальный запрос о расследовании возможных нарушений украинского законодательства со стороны компании Burisma, если Штаты этого желают.

Идея формального запроса от США для того, чтобы Украина начала расследовать нарушения собственного законодательства, поразила меня как некорректная, и я рекомендовал Волкеру "держаться подальше",

– сказал Тейлор.

Трамп не хочет помогать Украине

По состоянию на середину августа безопасностная помощь США для Украины была беспричинно заморожена уже более месяца. Поэтому Тейлор начал опасаться, что политика сильной поддержки Украины со стороны США меняется.

22 августа господин Моррисон из Совета нацбезопасности признался Тейлору, что "президент Трамп вообще не хочет оказывать помощь".

"На тот момент мне еще не приходило в голову, что остановка безопасностной помощи может быть связана с "расследованием". Это вскоре изменилось", – сказал Тейлор.

Открытый шантаж

Встречи с вице-президентом США Майком Пенсом Зеленский открыл просьбой о безопасностном сотрудничестве. Об этом Тейлору рассказал Моррисон. Тогда Пенс сказал, что Трамп хотел, чтобы европейцы делали больше для поддержки Украины, а он хотел бы сделать больше для борьбы с коррупцией.

Моррисон также описал Тейлору разговор Сондланда с Ермаком в Варшаве. Там Сондланд заявил Ермаку: деньги на пособие по безопасности не поступят, пока Зеленский не согласится продолжать расследование в отношении компании Burisma.

"Так я впервые услышал, что помощь по безопасности – а не только встреча в Белом доме – была обусловлена ​​действиями Украины в этом расследовании", – сказал Тейлор.

Впоследствии Сондланд сказал Тейлору, что Трамп хочет, чтобы Зеленский сделал публичное заявление о том, что Украина будет расследовать дело Burisma, а также подтвердил украинское вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Попытка заставить президента Зеленского публично присоединиться к расследованию по Burisma и якобы вмешательства в выборы 2016 года показала, как официальную внешнюю политику США взрывали непубличные, не основанные на правилах действия Рудольфа Джулиани,

– сказал Тейлор.

Впоследствии Моррисон описал телефонный разговор между Сондландом и Трампом. В нем Трамп сказал Сондланду, что он не просил Украину о договоренности "услуга за услугу", но настаивает на том, что Зеленский должен выйти к прессе и сказать, что он открывает расследование в отношении Хантера Байдена (сына Джо Байдена – главного конкурента Трампа на следующих выборах президента США), а также о вмешательстве в выборы 2016 года, и президент Зеленский должен это сделать по собственной воле.



Трамп хотел, чтобы Зеленский заявил СМИ, что открывает расследование в отношении Байдена / Фото "Апостроф"

"Сондланд сказал, что разговаривал с Зеленским и Ермаком и сказал им: если президент Зеленский не сделает этого четко и публично, то мы оказываемся "в тупике". Как я понял, "тупик" означает, что Украина не получит такой нужной военной помощи. Посол Сондланд заявил, что президент Зеленский согласился сделать публичное заявление в интервью CNN", – рассказал Тейлор.

По словам Тейлора, Сондланд пытался объяснить ему, что Трамп является прежде всего бизнесменом. Мол, когда бизнесмен собирается подписать чек человеку, который ему задолжал, то он до подписания спрашивает, как этот человек будет платить. Посол Волкер использовал ту же терминологию.

11 сентября Тейлор узнал, что замораживание безопасностной помощи было снято, и она будет предоставлена ​​Украине. При этом Тейлор опасался, что поскольку Зеленский якобы согласился дать интервью CNN, то он сделает заявление относительно "расследований", которые сыграли бы роль во внутренней политике США. Однако тогдашний секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сказал Тейлору, что Зеленский не планирует давать такое интервью.

25 сентября на сессии Генассамблеи ООН Трамп встретился Зеленским. А потом американская сторона опубликовала стенограмму телефонного разговора обоих президентов, состоявшегося 25 июля.

"И хотя для меня это была первая возможность увидеть, что Трамп действительно говорил с Зеленским о бывшем вице-президенте Байдене, но я задолго до того понял, что термин "расследование", который употребляли послы Волкер и Сондланд, означает одновременно и вопросы, связанные с выборами 2016 года, и расследования в отношении Burisma, и в отношении семьи Байденов", – рассказал Тейлор.