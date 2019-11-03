Трамп хоче знову зустрітися з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що із задоволенням би прийняв у Білому домі свого українського колегу Володимира Зеленського.

Вищезазначене Трамп сказав під час розмови з журналістами на південній галявині Білого дому. Захід транслювали американські інформаційні телекомпанії.

Зверніть увагу! У США суд зобов'язав Держдеп оприлюднити окремі деталі розмови Трампа і Зеленського

Також американський президент висловив сподівання, що Зеленський найближчим часом відгукнеться на цю пропозицію. Точні терміни майбутньої зустрічі Трамп не назвав.

Я говорив із ним двічі. Я б дуже хотів, щоб він приїхав до Білого дому, якщо він хоче приїхати. І я думаю, що він хотів би приїхати. Думаю, він приїде дуже скоро. Я був би радим його тут прийняти,

– заявив Трамп.

Крім того, Трамп укотре назвав українського президент хорошою людиною.

"Його обрали у той час, коли в Україні можна спостерігати неймовірну корупцію, яка мене сильно турбує", – додав президент США.

Нещодавно помічник українського президента Андрій Єрмак розповідав, що на минулій зустрічі в Нью-Йорку Зеленський і Дональд Трамп обговорювали питання нового візиту.

Крім того, під час спілкування з Трампом український гарант зазначив, що його американський колега ніколи не бував в Україні, тому й запросив його здійснити офіційний візитом. Американський президент, зі свого боку, пообіцяв, що відвідає Україну.

Що відомо про контакти Зеленського та Трампа

Президенти до цього спілкувалися телефоном щонайменше двічі та одного разу зустрілися віч-на-віч. Їхня зустріч пройшла у Нью-Йорку на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Відбувся захід на тлі скандалу, що виник тоді у США після того, як один американський розвідник написав скаргу щодо телефонної розмови Зеленського та Трампа. Американські ЗМІ з посиланням на цю скаргу стверджували, Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma (вона належить колишньому міністру екології часів Януковича – Миколі Злочевському). У цій справі фігурує Гантер Байден, син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена

Детальніше! Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що сталося і чим може завершитися

У США вважають, що розслідування справи є втручанням у президентські перегони та може негативно вплинути на рейтинг Байдена. Крім того, через скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). Відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.