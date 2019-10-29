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      Зеленський сказав Богдану не йти з ним на зустріч до Трампа: причина

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      Зустріч Зеленського і Трампа пройшла без Богдана
      Зустріч Зеленського і Трампа пройшла без Богдана / Колаж 24 каналу

      Андрій Богдан не був присутнім на зустрічі президента Володимира Зеленського і лідера США Дональда Трампа. Усе через негативне ставлення Вашингтону до його призначення на посаду голови Офісу Президента.

      Зеленський сам сказав Богдану, аби той не йшов на зустріч до американського президента. Про це очільник ОПУ розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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      Богдан визнав, що це наіймовірніше було пов'язано з негативним ставленням до нього під час призначення на посаду очільника ОПУ.

      Він також розповів, що юристи особистого адвоката Трампа – Руді Джуліані дійсно хотіли зустрітися з Зеленським одразу після його перемоги на президентських виборах.

      Різні люди рекомендували їх як дуже впливових. Ну, але я теж адвокат і розумію статусність тих чи інших особистостей. Тоді нами було прийняте рішення, що ми не зустрічаємося з жодними особами, які не наділені офіційним статусом,
      – додав Богдан.

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      За його словами, іноді вимоги зустрітися були дуже критичні. Проте, ні він, ні сам Зеленський, не проводили жодних зустрічей.

      "З поїздкою Джуліані... коли був вивішений якийсь твіт, що от "я не поїду в Україну, тому що там страшні-страшні люди в тій Україні", ми просто і не планували з ним зустрічатися. Ніяких домовленостей не було, і ми навіть не знали, що він має прилетіти", – підсумував голова ОПУ.

      Чому у США негативно ставляться до Богдана?Влада США була незадоволена призначенням головою Офісу Президента України Андрія Богдана. Джуліані навіть називав його – ворогом Трампа. 

      Богдана пов'язували з українським олігархом Ігорем Коломойським, проти якого відкриті кримінальні провадження через "Приватбанк".

      Вже 11 травня адвокат Трампа – Джуліані скасував візит в Україну та зустріч з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Він пояснив це тим, що Зеленський оточений людьми-ворогами Трампа. Проте, ЗМІ називали іншу причину – звинувачення демократів у тому, що Джуліані нібито шукає зовнішньої підтримки перед виборами президента США 2020 року.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Андрій Богдан Новини США Дональд Трамп Зеленський у США
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