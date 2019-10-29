Зеленский сказал Богдану не идти с ним на встречу к Трампу: причина

Андрей Богдан не присутствовал на встрече президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Все из-за негативного отношения Вашингтона к его назначению на пост главы Офиса Президента.

Зеленский сам сказал Богдану, чтобы тот не шел на встречу к американскому президенту. Об этом глава ОПУ рассказал в интервью "Украинской правде".

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Богдан признал, что это вероятней всего было связано с негативным отношением к нему во время назначения на должность главы ОПУ.

Он также рассказал, что юристы личного адвоката Трампа – Руди Джулиани действительно хотели встретиться с Зеленским сразу после его победы на президентских выборах.

Разные люди рекомендовали их как очень влиятельных. Ну, я тоже адвокат и понимаю статусность тех или иных личностей. Тогда нами было принято решение, что мы не встречаемся ни с какими лицами, которые не наделены официальным статусом,

– добавил Богдан.

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По его словам, иногда требования встретиться были очень критическими. Однако ни он, ни сам Зеленский не проводили никаких встреч.

"С поездкой Джулиани... когда был вывешен какой-то твит, что вот "я не поеду в Украину, потому что там страшные-страшные люди в той Украине", мы просто и не планировали с ним встречаться. Никаких договоренностей не было, и мы даже не знали, что он должен прилететь", – подытожил глава ОПУ.

Почему в США негативно относятся к Богдану?Власти США были недовольны назначением главой Офиса Президента Украины Андрея Богдана. Джулиани даже называл его врагом Трампа. Богдана связывали с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого открыты уголовные производства из-за "Приватбанка".



Уже 11 мая адвокат Трампа Джулиани отменил визит в Украину и встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Он объяснил это тем, что Зеленский окружен людьми-врагами Трампа. Однако, СМИ называли другую причину – обвинения демократов в том, что Джулиани якобы ищет внешней поддержки перед выборами президента США в 2020 году.