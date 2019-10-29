16:14
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
      Вєсті Кремля
      21:34, 28 октября
      Вести.UA: Чему Коломойский научил Зеленского. Как Луценко и Гройсман в политику возвращаются
      Вєсті.UA
      20:19, 28 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Зеленский сказал Богдану не идти с ним на встречу к Трампу: причина

      176 Читати новину українською
      Встреча Зеленского и Трампа прошла без Богдана
      Встреча Зеленского и Трампа прошла без Богдана / Коллаж 24 канала

      Андрей Богдан не присутствовал на встрече президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Все из-за негативного отношения Вашингтона к его назначению на пост главы Офиса Президента.

      Зеленский сам сказал Богдану, чтобы тот не шел на встречу к американскому президенту. Об этом глава ОПУ рассказал в интервью "Украинской правде".

      Интересно: Зеленский обсуждал давление Трампа еще до инаугурации

      Богдан признал, что это вероятней всего было связано с негативным отношением к нему во время назначения на должность главы ОПУ.

      Он также рассказал, что юристы личного адвоката Трампа – Руди Джулиани действительно хотели встретиться с Зеленским сразу после его победы на президентских выборах.

      Разные люди рекомендовали их как очень влиятельных. Ну, я тоже адвокат и понимаю статусность тех или иных личностей. Тогда нами было принято решение, что мы не встречаемся ни с какими лицами, которые не наделены официальным статусом,
      – добавил Богдан.

      Интересно: Как в США разыгрывают карту Украины, или Сдадут ли республиканцы Трампа?

      По его словам, иногда требования встретиться были очень критическими. Однако ни он, ни сам Зеленский не проводили никаких встреч.

      "С поездкой Джулиани... когда был вывешен какой-то твит, что вот "я не поеду в Украину, потому что там страшные-страшные люди в той Украине", мы просто и не планировали с ним встречаться. Никаких договоренностей не было, и мы даже не знали, что он должен прилететь", – подытожил глава ОПУ.

      Почему в США негативно относятся к Богдану?Власти США были недовольны назначением главой Офиса Президента Украины Андрея Богдана. Джулиани даже называл его врагом Трампа. Богдана связывали с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого открыты уголовные производства из-за "Приватбанка".

      Уже 11 мая адвокат Трампа Джулиани отменил визит в Украину и встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Он объяснил это тем, что Зеленский окружен людьми-врагами Трампа. Однако, СМИ называли другую причину – обвинения демократов в том, что Джулиани якобы ищет внешней поддержки перед выборами президента США в 2020 году.

      blog_ava
      Курс доллара к концу 2019 года: аналитики JP Morgan сделали прогноз
      сегодня
      6932
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Богдан Офіс Президента Новости США Дональд Трамп Зеленский в США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
      сегодня , 15:30 Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
      Станіслав Безушко 46
      Шлях відкрито: перемовини з Путіним і політична криза, – Литвин
      сегодня , 15:17 Шлях відкрито: перемовини з Путіним і політична криза, – Литвин
      Дмитро Литвин 3167
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      25 октября , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      483
      Скандальні справи та розкішні маєтки: до КСУ хочуть потрапити судді з сумнівною репутацією
      сегодня , 14:38 Скандальні справи та розкішні маєтки: до КСУ хочуть потрапити судді з сумнівною репутацією
      Роман Маселко 67
      Что предусматривает разведение войск в Донбассе – карта
      сегодня , 14:30 Что предусматривает разведение войск в Донбассе – карта
      Світлана Попова 940
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук