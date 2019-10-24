Зеленский обсуждал давление Трампа еще до инаугурации

Владимир Зеленский еще до инаугурации в мае обсуждал со своими советниками, что делать с требованиями Дональда Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани.

Зеленский забеспокоился о возможном давлении со стороны Трампа с целью инициировать расследование экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

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7 мая Зеленский собрал небольшую группу советников на встречу. Она должна была быть посвящена энергетическим потребностям Украины. Однако на самом деле политики обсуждали, что делать с требованиями Трампа и его адвоката Джулиани о расследовании против Байдена и как не "втянуться" в американские выборы.

Заметим, что эта встреча состоялась уже после звонка Трампа Зеленскому 21 апреля. Тогда президент США поздравил его с победой на выборах.

Важно. Стенограмма первого звонка так и не была обнародована.

Уильям Тейлор рассказал 22 октября во время показаний в Конгрессе США о деталях, которые свидетельствуют, что Дональд Трамп откровенно шантажировал Украину.

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Что рассказал Тейлор?

Было 2 канала разработки и внедрения политики США в Украине: один – традиционный и один – крайне нестандартный. В неофициальный канал входили тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, посол Гордон Сондланд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани. Волкер и Сондланд включили Тейлора в определенные разговоры в рамках этого канала.



Волкер и Сондланд сообщили Тейлору, что прежде чем запланировать встречу с Зеленским, Трамп "хотел услышать от Зеленского". А позже Сондланд сказал Тейлору, что Зеленский должен дать понять Трампу, что он не является преградой для "расследования".



Перед телефонным разговором Трампа и Зеленского в июне, Волкер сказал, что планирует четко рассказать Президенту Украины на встрече один на один в Торонто о том, что должен сделать Зеленский, чтобы получить встречу в Белом доме.

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