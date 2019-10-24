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      Зеленский обсуждал давление Трампа еще до инаугурации

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      Зеленский обсуждал давление Трампа еще до инаугурации
      Зеленский обсуждал давление Трампа еще до инаугурации / Getty Images

      Владимир Зеленский еще до инаугурации в мае обсуждал со своими советниками, что делать с требованиями Дональда Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани.

      Зеленский забеспокоился о возможном давлении со стороны Трампа с целью инициировать расследование экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

      Обратите внимание: Трамп шантажировал Зеленского: посол США Тейлор дал показания в Конгрессе

      7 мая Зеленский собрал небольшую группу советников на встречу. Она должна была быть посвящена энергетическим потребностям Украины. Однако на самом деле политики обсуждали, что делать с требованиями Трампа и его адвоката Джулиани о расследовании против Байдена и как не "втянуться" в американские выборы.

      Заметим, что эта встреча состоялась уже после звонка Трампа Зеленскому 21 апреля. Тогда президент США поздравил его с победой на выборах.

      Важно. Стенограмма первого звонка так и не была обнародована.

      Уильям Тейлор рассказал 22 октября во время показаний в Конгрессе США о деталях, которые свидетельствуют, что Дональд Трамп откровенно шантажировал Украину.

      К теме: Администрация Трампа пыталась получить от Украины компромат за военную помощь, – СМИ

      Что рассказал Тейлор?
      Было 2 канала разработки и внедрения политики США в Украине: один – традиционный и один – крайне нестандартный. В неофициальный канал входили тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, посол Гордон Сондланд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани. Волкер и Сондланд включили Тейлора в определенные разговоры в рамках этого канала.

      Волкер и Сондланд сообщили Тейлору, что прежде чем запланировать встречу с Зеленским, Трамп "хотел услышать от Зеленского". А позже Сондланд сказал Тейлору, что Зеленский должен дать понять Трампу, что он не является преградой для "расследования".

      Перед телефонным разговором Трампа и Зеленского в июне, Волкер сказал, что планирует четко рассказать Президенту Украины на встрече один на один в Торонто о том, что должен сделать Зеленский, чтобы получить встречу в Белом доме.

      Скандальный разговор Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Этот скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости политики Выборы в США Расследования Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США Владимир Зеленский
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