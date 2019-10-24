Зеленский обсуждал давление Трампа еще до инаугурации
Владимир Зеленский еще до инаугурации в мае обсуждал со своими советниками, что делать с требованиями Дональда Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани.
Зеленский забеспокоился о возможном давлении со стороны Трампа с целью инициировать расследование экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.
Обратите внимание: Трамп шантажировал Зеленского: посол США Тейлор дал показания в Конгрессе
7 мая Зеленский собрал небольшую группу советников на встречу. Она должна была быть посвящена энергетическим потребностям Украины. Однако на самом деле политики обсуждали, что делать с требованиями Трампа и его адвоката Джулиани о расследовании против Байдена и как не "втянуться" в американские выборы.
Заметим, что эта встреча состоялась уже после звонка Трампа Зеленскому 21 апреля. Тогда президент США поздравил его с победой на выборах.
Важно. Стенограмма первого звонка так и не была обнародована.
Уильям Тейлор рассказал 22 октября во время показаний в Конгрессе США о деталях, которые свидетельствуют, что Дональд Трамп откровенно шантажировал Украину.
К теме: Администрация Трампа пыталась получить от Украины компромат за военную помощь, – СМИ
Что рассказал Тейлор?
Было 2 канала разработки и внедрения политики США в Украине: один – традиционный и один – крайне нестандартный. В неофициальный канал входили тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, посол Гордон Сондланд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани. Волкер и Сондланд включили Тейлора в определенные разговоры в рамках этого канала.
Волкер и Сондланд сообщили Тейлору, что прежде чем запланировать встречу с Зеленским, Трамп "хотел услышать от Зеленского". А позже Сондланд сказал Тейлору, что Зеленский должен дать понять Трампу, что он не является преградой для "расследования".
Перед телефонным разговором Трампа и Зеленского в июне, Волкер сказал, что планирует четко рассказать Президенту Украины на встрече один на один в Торонто о том, что должен сделать Зеленский, чтобы получить встречу в Белом доме.
Скандальный разговор Зеленского и Трампа: основное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Этот скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.