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      Зеленський обговорював тиск Трампа ще до інавгурації

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      Зеленський обговорював тиск Трампа ще до інавгурації
      Зеленський обговорював тиск Трампа ще до інавгурації / Getty Images

      Володимир Зеленський ще до інавгурації у травні обговорював зі своїми радниками, що робити з вимогами Дональда Трампа і його особистого адвоката Руді Джуліані.

      Зеленський занепокоївся можливим тиском з боку Трампа з метою ініціювати розслідування щодо ексвіце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на власні джерела.

      Зверніть увагу: Трамп шантажував Зеленського: посол США Тейлор дав свідчення в Конгресі

      7 травня Зеленський зібрав невелику групу радників на зустріч. Вона повинна була бути присвячена енергетичним потребам України. Однак насправді політики обговорювали, що робити з вимогами Трампа та його адвоката Джуліані про розслідування проти Байдена і як не "втягнутися" в американські вибори.

      Зауважимо, що ця зустріч відбулася вже після дзвінка Трампа Зеленському 21 квітня. Тоді президент США привітав його з перемогою на виборах.

      Важливо. Стенограма першого дзвінка так і не була оприлюднена.

      Вільям Тейлор розповів 22 жовтня під час свідчень у Конгресі Сполучених Штатів про деталі, які свідчать, що Дональд Трамп відверто шантажував Україну. 

      До теми: Адміністрація Трампа намагалася отримати від України компромат за військову допомогу, – ЗМІ

      Що розповів Тейлор?Існувало 2 канали розробки та впровадження політики США в Україні: один – традиційний та один – украй нестандартний. До неофіційного каналу входили тодішній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, посол Гордон Сондланд, міністр енергетики Рік Перрі та особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані. Волкер і Сондланд включили Тейлора в певні розмови у межах цього каналу.

      Волкер та Сондланд повідомили Тейлору, що перш ніж запланувати зустріч з Зеленським, Трамп "хотів почути від Зеленського". А пізніше Сондланд сказав Тейлору, що Зеленський має дати зрозуміти Трампу, що він не є перепоною для "розслідування".

      Перед телефонною розмовою Трампа і Зеленського у червні, Волкер сказав, що планує чітко розповісти Президентові України на зустрічі один-на-один у Торонто про те, що повинен зробити Зеленський, щоб отримати зустріч у Білому домі.

      Скандальна розмова Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      сьогодні
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кримінальні новини Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Розслідування Вибори у США
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