Зеленський обговорював тиск Трампа ще до інавгурації

Володимир Зеленський ще до інавгурації у травні обговорював зі своїми радниками, що робити з вимогами Дональда Трампа і його особистого адвоката Руді Джуліані.

Зеленський занепокоївся можливим тиском з боку Трампа з метою ініціювати розслідування щодо ексвіце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на власні джерела.

Зверніть увагу: Трамп шантажував Зеленського: посол США Тейлор дав свідчення в Конгресі

7 травня Зеленський зібрав невелику групу радників на зустріч. Вона повинна була бути присвячена енергетичним потребам України. Однак насправді політики обговорювали, що робити з вимогами Трампа та його адвоката Джуліані про розслідування проти Байдена і як не "втягнутися" в американські вибори.

Зауважимо, що ця зустріч відбулася вже після дзвінка Трампа Зеленському 21 квітня. Тоді президент США привітав його з перемогою на виборах.

Важливо. Стенограма першого дзвінка так і не була оприлюднена.

Вільям Тейлор розповів 22 жовтня під час свідчень у Конгресі Сполучених Штатів про деталі, які свідчать, що Дональд Трамп відверто шантажував Україну.

До теми: Адміністрація Трампа намагалася отримати від України компромат за військову допомогу, – ЗМІ

Що розповів Тейлор?Існувало 2 канали розробки та впровадження політики США в Україні: один – традиційний та один – украй нестандартний. До неофіційного каналу входили тодішній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, посол Гордон Сондланд, міністр енергетики Рік Перрі та особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані. Волкер і Сондланд включили Тейлора в певні розмови у межах цього каналу.



Волкер та Сондланд повідомили Тейлору, що перш ніж запланувати зустріч з Зеленським, Трамп "хотів почути від Зеленського". А пізніше Сондланд сказав Тейлору, що Зеленський має дати зрозуміти Трампу, що він не є перепоною для "розслідування".



Перед телефонною розмовою Трампа і Зеленського у червні, Волкер сказав, що планує чітко розповісти Президентові України на зустрічі один-на-один у Торонто про те, що повинен зробити Зеленський, щоб отримати зустріч у Білому домі.

Скандальна розмова Зеленського та Трампа: основне