Зеленський знову планує зустріч із Трампом

Президент Володимир Зеленський обговорював із американським лідером Дональдом Трампом питання нового візиту на зустрічі в Нью-Йорку.

Сьогодні уже є поставлені завдання і розклад з підготовки офіційного візиту, про це розповів помічник президента Андрій Єрмак в інтерв’ю "ТСН".

Цікаво: Все, що відбувається у США – їхня внутрішня кухня, – помічник Зеленського

Володимир Зеленський 23-26 вересня був з робочим візитом у США для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Саме за ініціативою президента Трампа було дуже так конкретно акцентовано: так, торгівля — з американської сторони у мене відповідає держсекретар, по енергетиці — міністр Перрі,

– додав Єрмак.

Зазначимо, під час зустрічі із Трампом у межах Генасамблеї ООН Зеленський зазначив, що Трамп ніколи не бував в Україні. Відтак він запросив свого колегу відвідати країну з офіційним візитом. Американський президент, зі свого боку, пообіцяв, що відвідає.

Що відомо про першу зустріч Зеленського та Трампа?

Розмова президентів України та США відбулася на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та пов'язаний з Києвом. Він вибухнув через донос американського розвідника(текст – тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Через це палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент.