Зеленский снова планирует встречу с Трампом

Президент Владимир Зеленский обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом вопрос нового визита на встрече в Нью-Йорке.

Сегодня уже есть поставленные задачи и расписание подготовки официального визита, об этом рассказал помощник президента Андрей Ермак в интервью "ТСН".

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Владимир Зеленский 23-26 сентября был с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: да, торговля – с американской стороны у меня отвечает госсекретарь по энергетике – министр Перри,

– добавил Ермак.

Отметим, во время встречи с Трампом в рамках Генассамблеи ООН Зеленский отметил, что Трамп никогда не бывал в Украине. Поэтому он пригласил своего коллегу посетить страну с официальным визитом. Американский президент со своей стороны пообещал, что посетит.

Что известно о первой встрече Зеленского и Трампа?

Разговор президентов Украины и США состоялся на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Киевом. Он взорвался из-за донесения американского разведчика (текст – здесь). Так, 25 июля Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (текст – здесь). Согласно ее тексту, Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Поэтому палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте.