Все, что происходит в США – их внутренняя кухня, – помощник Зеленского

После публикации расшифровки разговора Президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа основа и темп консультаций с лидерами Германии и Франции не претерпели изменений.

"Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти в наследство. Это внутренние дела США", – сказал помощник Президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу "1+1".

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Ермак подчеркнул, что Украина видит в США "друга и стратегического партнера".

А то, что происходит там, – это их внутренняя политическая кухня, мы не будем никаким образом принимать в этом участие,

– подчеркнул помощник украинского лидера.

Он также сказал, что не видит ошибок Зеленского во время визита в США.

Отвечая на вопрос о том, общался ли Зеленский или кто-то из Офиса Президента относительно реакции европейских лидеров на стенограмму разговора президентов США и Украины, Ермак сказал: "Никто не звонил, а тот темп и основа консультаций, которые с нашими партнерами из Франции и Германии, не претерпели никаких изменений".

При этом Ермак надеется, что в ближайшее время у глав государств будет возможность пообщаться на саммите лидеров "нормандской четверки".

Комментируя слова инициаторов импичмента Трампа о якобы "российском следе" в обнародовании расшифровок, помощник Зеленского сказал: "Считаю, что это уже конспирологические заговоры, поэтому мне сложно комментировать".

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На вопрос о том, какой вывод команда Зеленского сделала после визита в США, Ермак ответил, что ситуация дала возможность задуматься над многими вещами".

Что известно про разговор Зеленского с Трампом и почему он скандальный? Во время телефонного разговора 25 июля Трамп якобы пообещал Зеленскому улучшение отношений между странами, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К делу якобы причастен сын вероятного главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг Джо Байдена, что в США считают вмешательством в президентские гонки.



Зеленский с Трампом также говорили о том, что Германия и Ангела Меркель делают недостаточно для помощи Украине. Так, по мнению президентов, ведут себя и большинство европейских лидеров.



Из-за этого телефонного разговора в США возник скандал: местные политики обвинили Трампа в том, что он поставил свои интересы выше государственных. Поэтому спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа.