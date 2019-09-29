Все, що відбувається у США – їхня внутрішня кухня, – помічник Зеленського

Після публікації розшифровки розмови Президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа основа і темп консультацій з лідерами Німеччини та Франції не зазнали змін.

"Ситуація непроста. Вона дісталася сьогоднішній владі у спадщину. Це внутрішні справи США", – сказав помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю телеканалу "1+1".

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Єрмак наголосив, що Україна бачить у США "друга і стратегічного партнера".

А те, що відбувається там, – це їх внутрішня політична кухня, ми не будемо жодним чином брати в цьому участь,

– наголосив помічник українського лідера.

Він також сказав, що не бачить помилок Зеленського під час візиту до США.

Відповідаючи на питання про те, чи спілкувався Зеленський або хтось із Офісу Президента щодо реакції європейських лідерів на стенограму розмови президентів США і України, Єрмак сказав: "Ніхто не дзвонив, а той темп і основа консультацій, які є з нашими партнерами з Франції та Німеччини, не зазнали жодних змін".

При цьому Єрмак сподівається, що найближчим часом в очільників держав буде можливість поспілкуватися на саміті лідерів "нормандської четвірки".

Коментуючи слова ініціаторів імпічменту Трампа про нібито "російський слід" в оприлюдненні розшифровок, помічник Зеленського сказав: "Вважаю, що це вже конспірологічні змови, тому мені складно коментувати".

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На питання про те, який висновок команда Зеленського зробила після візиту до США, Єрмак відповів, що ситуація дала можливість "задуматися над багатьма речами".

Що відомо про розмову Зеленського з Трампом і чому вона скандальна? Під час телефонної розмови 25 липня Трамп нібито пообіцяв Зеленському покращення стосунків між країнами, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До справи нібито причетний син ймовірного головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг Джо Байдена, що у США вважають втручанням у президентські перегони.



Зеленський з Трампом також говорили про те, що Німеччина і Ангела Меркель роблять недостатньо для допомоги Україні. Так, на думку президентів, поводяться і більшість європейських лідерів.



Через цю телефонну розмову у США виник скандал: тамтешні політики звиунватили Трампа в тому, що він поставив свої інтереси вище від державних. Тож спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа.