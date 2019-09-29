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      Скандальна розмова Зеленського та Трампа: ЗМІ з’ясували, хто ще причетний – Путін теж

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      Американські ЗМІ назвали причетних од скандалу із розмовою Трампа та Зеленського
      Американські ЗМІ назвали причетних од скандалу із розмовою Трампа та Зеленського / ТАСС

      Американські ЗМІ з’ясували, що у скандалі із телефонною розмовою Володимира Зеленського та Дональда Трампа замішані понад 20 чиновників. Не обійшлось і без очільника Кремля Володимира Путіна.

      Серед прямо або побічно причетних – і американські, і українські чиновники, пише видання CNN.

      Дивіться також: Я висушу це болото: Трамп оприлюднив відео з Байденом, Порошенком та Зеленським

      Окрім самих Трампа і Зеленського, адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, кандидата на пост президента США, ексвіцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера, список поповнили генеральний прокурор США Вільям Барр та державний секретар Майкл Помпео.

      За даними видання, туди ж потрапив віце-президент США Майк Пенс і виконувач обов’язків директора Національної розвідки США Джозеф Магуайр. Стосунок до скандалу має юридичний консультант Білого дому Пет Чиполлоне, деякі конгресмени — спікер Палати представників Ненсі Пелосі, голова Розвідувального комітету Адам Шифф і головний член цього комітету Девід Нуньєс, активний захисник Трампа в процесі розслідування в процедурі імпічменту.

      З боку України в процесі відзначилися колишні генпрокурори Юрій Луценко та Віктор Шокін. Окрім того, згадуються імена помічника президента України Андрія Єрмака, спеціального представника США по Україні Курта Волкера, радника Державного департаменту США Улріха Брехбула, посла США при ЄС Гордона Сондленда, колишнього посла США в Україні Марі Йованович, генерального інспектора розвідки США Майкла Аткінсона.

      Також у скандалі фігурує ім'я російського президента Володимира Путіна. 

      Зазначимо, спецпредставник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку. Про це він заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського. Натомість у Росії не кажуть нічого нового – будь-які звинувачення у стосунку до скандалу називають "параноєю"

      Що це за скандал і чому він виник?25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Теги: Телефонна розмова Зеленського і Трампа Володимир Зеленський Новини політики Дональд Трамп Скандал Новини США Юрій Луценко Курт Волкер Володимир Путін
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