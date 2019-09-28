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      У Росії прокоментували скандальну розмову Зеленського з Трампом

      372 Читать новость на русском
      Лавров вважає розмову "роздутою"
      Лавров вважає розмову "роздутою" / ap.org

      Після телефонної розмови Зеленського з Трампом у США розпочали процедуру імпічменту президента. Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі припустила, що до скандалу може бути причетна Росія.

      Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає "параноєю" заяви про російський слід у скандалі навколо телефонної розмови президентами Дональда Трампа із Володимиром Зеленським, пише "Голос Америки".

      Читайте також: Український скандал розколов США: чим це обернеться і що тепер чекає на Трампа

      На пресконференції в ООН Сергій Лавров заявив, що скандал, який виник після публікації стенограми розмови Трампа і Зеленського є "роздутим".

      До речі, у відносинах США та Росії багато серйозних проблем. Тому, Кремль сподівається, що світ не побачить стенограми телефонних розмов Дональда Трапма і Володимира Путіна.

      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – переклад 24 каналу.

      Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

      blog_ava
      Я висушу це болото: Трамп оприлюднив відео з Байденом, Порошенком та Зеленським
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      Теги: Україна – Росія Новини політики Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа Новини Росії Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини США Розслідування
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