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      В России прокомментировали скандальный разговор Зеленского с Трампом

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      Лавров считает разговор "раздутым"
      Лавров считает разговор "раздутым" / ap.org

      После телефонного разговора Зеленского с Трампом в США начали процедуру импичмента президента. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предположила, что к скандалу может быть причастна Россия.

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает "паранойей" заявления о российском следе в скандале вокруг телефонного разговора президентами Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, пишет "Голос Америки".

      Читайте также: Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа

      На пресс-конференции в ООН Сергей Лавров заявил, что скандал, возникший после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского является "раздутым".

      Кстати, в отношениях США и России много серьезных проблем. Поэтому, Кремль надеется, что мир не увидит стенограммы телефонных разговоров Дональда Трапма и Владимира Путина.

      Скандальный разговор Трампа и Зеленского полный текст на русском – перевод 24 канала..

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?​25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

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      Теги: Украина – Россия Расследования Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости России Импичмент Трампа Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости политики
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