Скандальный разговор Зеленского и Трампа: СМИ выяснили, кто еще причастен – Путин тоже

Американские СМИ выяснили, что в скандале с телефонным разговором Владимира Зеленского и Дональда Трампа замешаны более 20 чиновников. Не обошлось и без главы Кремля Владимира Путина.

Среди прямо или косвенно причастных – и американские, и украинские чиновники, пишет издание CNN.

Смотрите также: Я осушу это болото: Трамп обнародовал видео с Байденом, Порошенко и Зеленским

Кроме самих Трампа и Зеленского, адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, кандидата на пост президента США, экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, список пополнили генеральный прокурор США Уильям Барр и государственный секретарь Майкл Помпео.

По данным издания, туда же попал вице-президент США Майк Пенс и исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр. Отношение к скандалу имеет юридический консультант Белого дома Пэт Чиполлоне, некоторые конгрессмены – спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, председатель Разведывательного комитета Адам Шифф и главный член этого комитета Дэвид Нуньес, активный защитник Трампа в процессе расследования в процедуре импичмента.

Со стороны Украины в процессе отличились бывшие генпрокурора Юрий Луценко и Виктор Шокин. Кроме того, упоминаются имена помощника президента Украины Андрея Ермака, специального представителя США по Украине Курта Волкера, советника Государственного департамента США Улриха Брехбула, посла США при ЕС Гордона Сондленда, бывшего посла США в Украине Мари Йованович, генерального инспектора разведки США Майкла Аткинсона.

Также в скандале фигурирует имя российского президента Владимира Путина.

Отметим, спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер подал в отставку. Об этом он заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского. Тем временем в России не говорят ничего нового – любые обвинения в отношении к скандалу называют "паранойей".

Что это за скандал и почему он возник?

25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.