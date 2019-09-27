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      Слова Зеленського – найкращий доказ, – Трамп про український скандал у США

      964 Читать новость на русском
      Зеленський і Трамп у США
      Зеленський і Трамп у США / president.gov.ua

      Президент США Дональд Трамп вважає слова українського лідера Володимира Зеленського найкращим доказом своєї непричетності до тиску на нього під час телефонної розмови 25 липня.

      Зеленський під час візиту у США публічно заявив, що Дональд Трамп не чинив на нього тиск.

      "На мене ніхто не може тиснути, тому що я – президент незалежної держави. На мене тиснути може тільки одна людина – мій син, якому 6 років", – сказав Зеленський.

      Цікаво: Зеленський виявився кращим дипломатом, ніж Трамп, – Клімкін

      Лідер Сполучених Штатів назвав ці слова найкращим доказом того, що він дійсно не тиснув на українсього колегу під час другої телефонної розмови.

      Президент України сказав, що я не чинив на нього тиску, змушуючи зробити щось неправильне. Кращого свідчення й бути не може!
      – наголосив Трамп.

      Варто знати: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому

      Окрім того, він знову висловив звинувачення на адресу свого потенційного опонента на виборах-2020 і колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

      "Коли Байден був віцепрезидентом, його син, з іншого боку, вивіз мільйони доларів, сильно озброївши українського президента. Також вкрав мільйони з Китаю. Погано!", – написав Трамп.

       

      Що відомо про скандальну розмову Зеленського і Трампа?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

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      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Володимир Зеленський Зеленський у США Скандал
      Джерело: 24 канал
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