Слова Зеленського – найкращий доказ, – Трамп про український скандал у США

Президент США Дональд Трамп вважає слова українського лідера Володимира Зеленського найкращим доказом своєї непричетності до тиску на нього під час телефонної розмови 25 липня.

Зеленський під час візиту у США публічно заявив, що Дональд Трамп не чинив на нього тиск.

"На мене ніхто не може тиснути, тому що я – президент незалежної держави. На мене тиснути може тільки одна людина – мій син, якому 6 років", – сказав Зеленський.

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Лідер Сполучених Штатів назвав ці слова найкращим доказом того, що він дійсно не тиснув на українсього колегу під час другої телефонної розмови.

Президент України сказав, що я не чинив на нього тиску, змушуючи зробити щось неправильне. Кращого свідчення й бути не може!

– наголосив Трамп.

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Окрім того, він знову висловив звинувачення на адресу свого потенційного опонента на виборах-2020 і колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

"Коли Байден був віцепрезидентом, його син, з іншого боку, вивіз мільйони доларів, сильно озброївши українського президента. Також вкрав мільйони з Китаю. Погано!", – написав Трамп.

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

Що відомо про скандальну розмову Зеленського і Трампа?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.