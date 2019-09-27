Слова Зеленського – найкращий доказ, – Трамп про український скандал у США
Президент США Дональд Трамп вважає слова українського лідера Володимира Зеленського найкращим доказом своєї непричетності до тиску на нього під час телефонної розмови 25 липня.
Зеленський під час візиту у США публічно заявив, що Дональд Трамп не чинив на нього тиск.
"На мене ніхто не може тиснути, тому що я – президент незалежної держави. На мене тиснути може тільки одна людина – мій син, якому 6 років", – сказав Зеленський.
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Лідер Сполучених Штатів назвав ці слова найкращим доказом того, що він дійсно не тиснув на українсього колегу під час другої телефонної розмови.
Президент України сказав, що я не чинив на нього тиску, змушуючи зробити щось неправильне. Кращого свідчення й бути не може!
– наголосив Трамп.
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Окрім того, він знову висловив звинувачення на адресу свого потенційного опонента на виборах-2020 і колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
"Коли Байден був віцепрезидентом, його син, з іншого боку, вивіз мільйони доларів, сильно озброївши українського президента. Також вкрав мільйони з Китаю. Погано!", – написав Трамп.
Що відомо про скандальну розмову Зеленського і Трампа?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.
Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.
25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.