Слова Зеленского – лучшее доказательство, – Трамп об украинском скандале в США

Президент США Дональд Трамп считает слова украинского лидера Владимира Зеленского лучшим доказательством своей непричастности к давлению на него во время телефонного разговора 25 июля.

Зеленский во время визита в США публично заявил, что Дональд Трамп не оказывал на него давление.

"На меня никто не может давить, потому что я – президент независимого государства. На меня давить может только один человек – мой сын, которому 6 лет", – сказал Зеленский.

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Лидер Соединенных Штатов назвал эти слова лучшим доказательством того, что он действительно не давил на украинского коллегу во время второго телефонного разговора.

Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, заставляя сделать что-то неправильное. Лучшего свидетельства и быть не может!

– отметил Трамп.

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Кроме того, он вновь выразил обвинения в адрес своего потенциального оппонента на выборах-2020 и бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Когда Байден был вице-президентом, его сын, с другой стороны, вывез миллионы долларов, сильно вооружив украинского президента. Также украл миллионы из Китая. Плохо!", – написал Трамп.

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

Что известно о скандальном разговоре Зеленского и Трампа?

В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.



25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.