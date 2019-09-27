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      Слова Зеленского – лучшее доказательство, – Трамп об украинском скандале в США

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      Зеленский и Трамп в США
      Зеленский и Трамп в США / president.gov.ua

      Президент США Дональд Трамп считает слова украинского лидера Владимира Зеленского лучшим доказательством своей непричастности к давлению на него во время телефонного разговора 25 июля.

      Зеленский во время визита в США публично заявил, что Дональд Трамп не оказывал на него давление.

      "На меня никто не может давить, потому что я – президент независимого государства. На меня давить может только один человек – мой сын, которому 6 лет", – сказал Зеленский.

       Интересно: Зеленский оказался лучшим дипломатом, чем Трамп, – Климкин

      Лидер Соединенных Штатов назвал эти слова лучшим доказательством того, что он действительно не давил на украинского коллегу во время второго телефонного разговора.

      Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, заставляя сделать что-то неправильное. Лучшего свидетельства и быть не может!
      отметил Трамп.

       Следует знать: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      Кроме того, он вновь выразил обвинения в адрес своего потенциального оппонента на выборах-2020 и бывшего вице-президента Джо Байдена.

      "Когда Байден был вице-президентом, его сын, с другой стороны, вывез миллионы долларов, сильно вооружив украинского президента. Также украл миллионы из Китая. Плохо!", – написал Трамп.

       

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского и Трампа?
      В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Зеленский в США Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Скандал
      Источник: 24 канал
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