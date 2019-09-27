Слова Зеленского – лучшее доказательство, – Трамп об украинском скандале в США
Президент США Дональд Трамп считает слова украинского лидера Владимира Зеленского лучшим доказательством своей непричастности к давлению на него во время телефонного разговора 25 июля.
Зеленский во время визита в США публично заявил, что Дональд Трамп не оказывал на него давление.
"На меня никто не может давить, потому что я – президент независимого государства. На меня давить может только один человек – мой сын, которому 6 лет", – сказал Зеленский.
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Лидер Соединенных Штатов назвал эти слова лучшим доказательством того, что он действительно не давил на украинского коллегу во время второго телефонного разговора.
Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, заставляя сделать что-то неправильное. Лучшего свидетельства и быть не может!
– отметил Трамп.
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Кроме того, он вновь выразил обвинения в адрес своего потенциального оппонента на выборах-2020 и бывшего вице-президента Джо Байдена.
"Когда Байден был вице-президентом, его сын, с другой стороны, вывез миллионы долларов, сильно вооружив украинского президента. Также украл миллионы из Китая. Плохо!", – написал Трамп.
Что известно о скандальном разговоре Зеленского и Трампа?
В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.
Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.