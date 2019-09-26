Зеленский оказался лучшим дипломатом, чем Трамп, – Климкин

В скандальном телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля – "все более-менее ОК". Кроме того момента, где украинский лидер жалуется на недостаточную помощь со стороны Европы.

Такую позицию в прямом эфире "Право на власть" озвучил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте также: Украина должна опубликовать собственную версию стенограммы разговора Зеленского и Трампа, – Гончаренко

Он объяснил, почему, возможно, Зеленским говорилось о недостаточности помощи Украине со стороны Европы. Мол, ожидания Украины на быстрый прогресс в нормандском формате не оправдались, и новая власть этим разочарована.

А в Европе теперь это будут воспринимать как наше недовольство их помощью. Когда у вас есть друзья, то не нужно показывать, кто из друзей лучше, а кто хуже. Это создает проблемы для солидарности,

– рассказал Климкин.

К слову, по его мнению, давление со стороны Трампа на Зеленского – было: "Я не специалист по американскому праву и не берусь говорить, может ли это быть основанием для импичмента Трампу. Но я вижу опосредованное давление безусловно".

Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на укрвинском – в материале 24 канала.



Также читайте полный текст жалобы на главу Белого дома на украинском – перевод 24 канала.

"Президент Зеленский очень хорошо себя повел. Он не обещал результат, а говорил о процессе. В каком-то смысле Зеленский оказался лучшим дипломатом, чем Трамп", – подчеркнул Павел Климкин. И добавил, что в других словах Зеленского ничего плохого не видит – только в тех, что касаются нивелирования значения помощи от Европы.

Это не катастрофа для Украины, но ситуацию надо будет исправлять. Вот для Трампа этот разговор имеет большие последствия, а для американской политики будет иметь значение еще 20 – 30 лет,

– подытожил дипломат.

Читайте также: Разговор Трампа и Зеленского: какие последствия для Украины

Коротко о скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

В июле 2019 года во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

Дело в том, что к этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она указывает: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.