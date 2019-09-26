12:53
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Блог Медіа

      Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України

      1289
      Володимир Зеленський та Дональд Трамп
      Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Сайт президента

      Білий Дім таки оприлюднив стенограму розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Там справді є згадка про Байдена, однак не зовсім у такому ракурсі, як це було подано опонентами американського лідера, які уже почали процедуру імпічменту президента.

      Стосовно опублікованої стенограми розмови Трампа з Зеленським. Головний висновок: цілком нормальна розмова, наскільки би неоднозначними комусь не видавались окремі теми чи репліки. Це взірець розмови двох позасистемних політиків – бо в цьому Трамп і Зеленський однакові. Значить, така зараз тенденція по всій планеті – запит на несистемних діячів. Дивних, смішних, не професійних, недосвідчених. І Трамп, і Зеленський однаково протистоять національному політичному істеблішменту. Стикаються зі схожими викликами в сфері корупції і вибору подальшої моделі розвитку. Тому їм не надто складно порозумітись.

      До теми: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма

      Зеленський чи не в кожній репліці дякує Трампу, хвалить його, визнає правоту... Ну і правильно робить. Трамп таке любить, це його налаштовує на конструктивний діалог. А Зеленському це нічого не коштувало (навіть маленький реверанс: "Ваш літак, напевно, набагато кращий за мій"). Плюс протягом цілої розмови Зеленський не забуває чарівних слів "ми купимо американське", "ми купуємо американське": нафту, Джавеліни... В Трампа на цьому пунктик: "Якщо ви друзі Америки – ви купуєте в Америки". В результаті Трамп тепер щиро скаже за будь-якої нагоди, що Зеленський – суперський хлоп, котрого він дуже любить. І не посоромиться ставити дуже незручні питання тим же Меркель чи Макрону – просто заради емоцій.

      І щодо наїзду Трампа на Німеччину й Францію в особі Меркель і Макрона – і підтримки цього наїзду Зеленським. "Ми робимо для України набагато більше, аніж європейські країни роблять і вони мали би допомагати вам більше, ніж вони це роблять. НІМЕЧЧИНА НЕ ЗРОБИЛА ДЛЯ ВАС МАЙЖЕ НІЧОГО. Все, що вони роблять, – це говорять і я думаю, що це те, щодо чого ви дійсно мали би спитати з них. Коли я говорив з Ангелою Меркель, вона згадала Україну, проте не зробила нічого. І багато хто з європейських країн чинить так само". На що Зеленський для початку сказав: "Так, ви абсолютно праві, не лише на 100%, але насправді на 1000%".

      І де вони обидва неправі? Де вони відхилились від реалій? "Стурбована" Європа дійсно говорить і говорить. Але діє виключно в інтересах власної вигоди. Дипломат Порошенко впливав на це дипломатичними методами, докладаючи тяжких зусиль чи не щодня. Несистемний емоційний політик Зеленський діє іншими методами. І вони теж діятимуть. Бо сподобатись Трампу, вимагати від нього європейських санкцій проти Росії, щоб він в своїй неповторній манері виставив знов Меркель і Макрону ультиматум – це не найгірший і практично гарантовано робочий сценарій. Просто за іншим алгоритмом.

      А обіцянки Зеленського, що "на 100% його прокурор" розбереться в ситуації, встановить істину, "ми про це подбаємо". Так це не компромат. Це, між іншим, практично те саме, що днями публічно порадив Зеленському ексгенпрокурор Луценко: перевести це питання на рівень прокуратур і запевняти, що ті ретельно розбиратимуться і встановлять істину. Тобто, оптимальна формула вже була в кінці липня. Тепер задача хіба втриматись на цьому напрямку.

      До речі, зауважте: Зеленський ні разу не згадав Байдена – тоді як Трамп тричі назвав це прізвище.

      Висновок: Зеленський встановив доволі теплі емоційні контакти з Трампом, вони відчувають один одного, їм доволі комфортно спілкуватись – власне, повторюсь, як двом несистемним діячам в політиці. Так, це ускладнить взаємини Зеленського з новим президентом США, якщо Трамп не пройде на другу каденцію. Але, по-перше, до цього ще треба якось дожити, а по-друге, програш Трампа – ще не факт. Показники безробіття та індекси Доу-Джонса, принаймні, свідчать на його користь.

      Автор: Олексій Голобуцький

      Читайте також: Зеленський у скандальній розмові дякував Трампу за зміну посла, яка "підтримувала Порошенка"

      blog_ava
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      сьогодні
      5178
      Автор: Блог Медіа
      Теги: Дональд Трамп Новини США Володимир Зеленський Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини політики Новини України Зеленський у США Публікації
      Джерело: site.ua
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      сьогодні , 12:10 Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      Блог Медіа 1286
      Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      сьогодні , 10:00 Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      Блог Соцмережі 215
      Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      сьогодні , 09:10 Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      Інна Жолобович 1842
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      сьогодні , 09:01 Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      Світлана Попова 5176
      Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      сьогодні , 08:40 Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      Павло Казарін 537
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук