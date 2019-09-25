Зеленський у скандальній розмові дякував Трампу за зміну посла, яка "підтримувала Порошенка"

Білий дім оприлюднив стенограму скандальної розмови між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. До такого кроку американський лідер вдався після того, коли у США цілком серйозно заговорили про імпічмент. Під час скандальної розмови Трамп, зокрема, згадав про відставку посла Марі Йованович.

Говорячи з Зеленським про жінку експосла, президент США зявив, що вона була "поганим послом".

Важливо: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

Так само поганими були і люди, з якими вона працювала. Тому я хочу повідомити вам про це,

– сказав Трамп.

У відповідь Володимир Зеленський попросив в американського колеги за можливості надати будь-яку додаткову інформацію про Йованович. Мовляв, вона була б корисною для здійснення правосуддя щодо неї.

"Чудово, що саме ви першим сказали мені, що вона була поганим послом, оскільки я згоден з вами на 100%. Її ставлення до мене було не найкращим, тому що вона захоплювалася попереднім президентом (Петром Порошенком – 24 канал). Вона була на його стороні і не сприйняла б мене як нового президента", – заявив Зеленський.

Що відомо про зміну посла США Йованович?

Марі Йованович очолювала дипломатичне представництво США в Україні з 2016 року до травня 2019-го. Цікаво, що Йованович утримувалася від критики української влади, а вперше серйозно заговорила лише напередодні виборів президента України – після скандалу в "Укроборонпромі" за участі Олега Гладковського (Свинарчука).

Після цього вона потрапила під напади українського генпрокурора Юрія Луценка. Той заявляв, що посолка давала українським правоохоронцям "списки недоторканих", проти кого не можна відкривати провадження.

Держдепартамент США назвав слова Юрія Луценка "відвертою вигадкою", та згодом Марі Йованович відправили у відставку.

Що відомо про скандал довкола розмови Трампа і Зеленського?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.



Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".