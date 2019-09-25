Зеленский в скандальной беседе благодарил Трампа за замену посла, "поддерживавшую Порошенко"

Белый дом обнародовал стенограмму скандального разговора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. На такой шаг американский лидер пошел после того, как в США вполне серьезно заговорили об импичменте. Во время скандального разговора Трамп, в частности, упомянул об отставке посла Мари Йованович.

Говоря с Зеленским о женщине экс-после, президент США зявив, что она была "плохим послом".

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Так же плохими были и люди, с которыми она работала. Поэтому я хочу сообщить вам об этом,

– сказал Трамп.

В ответ Владимир Зеленский поблагодарил Трампу за то, что тот первым предупредил его о Йованович, и отметил, что согласен с оценкой ее деятельности на 100%.

"Ее отношение ко мне было не самым лучшим, потому что она увлекалась предыдущим президентом (Петром Порошенко – 24 канал). Она была на его стороне и не восприняла бы меня как нового президента", – заявил Зеленский.

Что известно об замене посла США Йованович?

Мари Йованович возглавляла дипломатическое представительство США в Украине с 2016 года по май 2019-го. Интересно, что Йованович воздерживалась от критики украинской власти, а впервые серьезно заговорила лишь накануне выборов президента Украины – после скандала в "Укроборонпроме" с участием Олега Гладковского (Свинарчука).

После этого она попала под атаки украинского генпрокурора Юрия Луценко. Тот заявил, что посол давала украинским правоохранителям "списки неприкасаемых", против кого нельзя открывать производство.

Госдепартамент США назвал слова Юрия Луценко "откровенной выдумкой", но впоследствии Мари Йованович отправили в отставку.

Что известно о скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского?

В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, касающегося разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Скорее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.



Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Впоследствии Байден потребовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".