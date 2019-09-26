Зеленський виявився кращим дипломатом, ніж Трамп, – Клімкін

У скандальній телефонній розмові президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського від 25 липня – "все більш-менш ОК". Окрім того моменту, де український лідер скаржиться на недостатню допомогу з боку Європи.

Таку позицію у прямому ефірі "Право на владу" озвучив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Він пояснив, чому, можливо, Зеленським мовилося про недостатність допомоги Україні з боку Європи. Мовляв, очікування України на швидкий прогрес у нормандському форматі не виправдалися, і нова влада цим розчарована.

А в Європі тепер це будуть сприймати як наше незадоволення їхньою допомогою. Коли у вас є друзі, то не потрібно показувати, хто з друзів кращий, а хто гірший. Це створює проблеми для солідарності,

– розповів Клімкін.

До слова, на його думку, тиск з боку Трампа на Зеленського – був: "Я не фахівець з американського права і не беруся казати, чи це може бути підставою для імпічменту Трампу. Але я бачу опосередкований тиск безумовно".

Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – у матеріалі 24 каналу.



Також читайте повний текст скарги на главу Білого дому українською – переклад 24 каналу.

"Президент Зеленський дуже добре себе повів. Він не обіцяв результат, а говорив про процес. У якомусь сенсі Зеленський виявився кращим дипломатом, ніж Трамп", – наголосив Павло Клімкін. І додав, що в інших словах Зеленського нічого поганого не бачить – тільки у тих, що стосуються нівелювання значення допомоги від Європи.

Це не катастрофа для України, але ситуацію треба буде виправляти.От для Трампа ця розмова має більші наслідки, а для американської політики матиме значення ще 20 – 30 років,

– підсумував дипломат.

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Коротко про скандал навколо розмови Трампа та Зеленського

У липні 2019 року під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

Річ у тім, що до цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона вказує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.