У США суд зобов'язав Держдеп оприлюднити окремі деталі розмови Трампа і Зеленського

У п'ятницю, 1 листопада, Федеральний суд США віддав розпорядження Державному департаменту оприлюднив деякі деталі телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Розпорядження окружного судді США зобов'язує Держдеп передати документи американській наглядовій групі до 22 листопада, повідомляє Voanews.

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У Держдепартаменті заявили, що ці свідчення "можуть містити додаткову інформацію крім транскрипції самого дзвінка".

Суддя, у свою чергу, заявив, що запит американського нагляду був законним і не стане важким тягарем для Держдепартаменту.

Водночас президент США Дональд Трамп продовжує переконувати, що не чинив жодного тиску у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер також готовий зачитати стенограму у прямому ефірі, але не співпрацюватиме з демократами в межах процедури імпічменту.

Зауважимо, що 31 жовтня Палата представників США ухвалила пакет основних правил у межах процедури імпічменту Трампа . Відповідаючи на питання, чи співпрацюватиме Трамп у межах процедури, президент США сказав: "Ви створюєте жахливий прецедент для інших президентів".

Що відомо про розмову Зеленського і Трампа?Під час телефонної розмови Трампа і Зеленського 25 липня президент США нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До неї причетний Гантер Байден – син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.



25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови лідерів держав. Текст стенограми свідчить, що Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.