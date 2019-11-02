01:59
2 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кіркоров став лідер терористів. Путін проти конституції РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 1 листопада
      Вєсті.UA: Кива заздрить Яременку. "Слуги народу" плачуть та сміються
      Вєсті.UA
      19:05, 1 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини політики
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У США суд зобов'язав Держдеп оприлюднити окремі деталі розмови Трампа і Зеленського

      10 Читать новость на русском
      Дердеп США зобов'язали надати окремі деталі скандальної розмови
      Дердеп США зобов'язали надати окремі деталі скандальної розмови / 5.ua

      У п'ятницю, 1 листопада, Федеральний суд США віддав розпорядження Державному департаменту оприлюднив деякі деталі телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

      Розпорядження окружного судді США зобов'язує Держдеп передати документи американській наглядовій групі до 22 листопада, повідомляє Voanews.

      Цікаво: Скандальна розмова Зеленського та Трампа: у стенограмі знайшли пропуски

      У Держдепартаменті заявили, що ці свідчення "можуть містити додаткову інформацію крім транскрипції самого дзвінка".

      Суддя, у свою чергу, заявив, що запит американського нагляду був законним і не стане важким тягарем для Держдепартаменту.

      Водночас президент США Дональд Трамп продовжує переконувати, що не чинив жодного тиску у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер також готовий зачитати стенограму у прямому ефірі, але не співпрацюватиме з демократами в межах процедури імпічменту.

      Зауважимо, що 31 жовтня Палата представників США ухвалила пакет основних правил у межах процедури імпічменту Трампа. Відповідаючи на питання, чи співпрацюватиме Трамп у межах процедури, президент США сказав: "Ви створюєте жахливий прецедент для інших президентів".

      Що відомо про розмову Зеленського і Трампа?Під час телефонної розмови Трампа і Зеленського 25 липня президент США нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До неї причетний Гантер Байден – син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

      25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови лідерів держав. Текст стенограми свідчить, що Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

      blog_ava
      Посол Франції роз'яснив скандальну заяву Макрона про українських мігрантів
      1 листопада
      10902
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини США Новини України Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"
      сьогодні , 01:00 Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"
      Віталій Шабунін 154
      Як розпізнати підроблені ліки: детальне пояснення
      1 листопада , 22:00 Як розпізнати підроблені ліки: детальне пояснення
      Максим Багрєєв 1584
      Каміни, конвектори та кондиціонери – як комфортно пережити холод, не пересушуючи повітря
      1 листопада , 16:10 Каміни, конвектори та кондиціонери – як комфортно пережити холод, не пересушуючи повітря
      315
      Чому керівництво НАТО приїжджало в Україну, і коли нам розраховувати на повноправне членство
      1 листопада , 21:30 Чому керівництво НАТО приїжджало в Україну, і коли нам розраховувати на повноправне членство
      Світлана Попова 927
      Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
      1 листопада , 21:06 Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
      954
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук