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      Трамп хоче зачитати стенограму розмови з Зеленським у прямому ефірі біля каміну

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      Трамп готовий зачитати стенограму розмови з Зеленським у прямому ефірі, щоб довести, що не тиснув на українського президента
      Трамп готовий зачитати стенограму розмови з Зеленським у прямому ефірі, щоб довести, що не тиснув на українського президента / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп переконує, що не чинив жодного тиску у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер також готовий зачитати стенограму у прямому телеефірі, але не співпрацюватиме з демократами в межах процедури імпічменту.

      "Це через телефонний дзвінок, який є хорошим дзвінком. У якийсь момент я збираюся сісти, можливо, у форматі "бесіди біля каміну", на телебаченні в прямому ефірі, і я прочитаю стенограму дзвінка, тому що люди повинні її почути. Коли ви читаєте її, видно що це прямий дзвінок", – сказав Трамп в інтерв’ю Washington Examiner.

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      Зауважимо, що 31 жовтня Палата представників США ухвалила пакет основних правил у межах процедури імпічменту Трампа. Відповідаючи на питання, чи співпрацюватиме Трамп у межах процедури, президент США сказав: "Ви створюєте жахливий прецедент для інших президентів".

      Усі знають, що я нічого поганого не зробив… Білл Клінтон зробив щось не так, Річард Ніксон робив справи не так. Я не згадуватиму Ендрю Джонсона, тому що це було трохи до мого часу… Але вони робили щось не так. Я нічого поганого не зробив,
      – переконаний американський лідер.

      Він також повторив, що перегляд допомоги країні (Україні), відомій своєю корупцією, є відповідальним кроком: "Ми надаємо їм гроші, ми надаємо їм зброю. Ми зобов'язані звертати увагу на корупцію".

      Наприкінці жовтня повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів під час свідчень у Конгресі про деталі, які свідчать, що Трамп відверто шантажував Україну і тиснув на Зеленського. Так, під загрозою зриву військової допомоги Трамп через своє оточення намагався змусити Зеленського привселюдно долучитися до розслідування щодо компанії Burisma та нібито втручання України у вибори 2016 року.

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      Що відомо про розмову Зеленського і Трампа? Під час телефонної розмови Трампа і Зеленського 25 липня президент США нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До неї причетний Гантер Байден – син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

      25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови лідерів держав. Текст стенограми свідчить, що Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп Володимир Зеленський Імпічмент Трампа Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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