Люди Трампа почали шантажувати Зеленського, – Яковина

Оскільки Володимир Зеленський не хотів втручатися в американську політику і виправдовувати дії Володимира Путіна, люди Дональда Трампа почали шантажувати українського президента.

Про це розповів політичний оглядач Іван Яковина у відеоблозі "Безумный мир" на 24 каналі.

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За його словами, ці люди дали Зеленському зрозуміти, що американська військова допомога Україні не буде виділена, поки український президент публічно не пообіцяє розпочати розслідування проти Байдена та фейкової історії про втручання українців в американські вибори.

Трамп всім повторює божевільну теорію, що не Путін втручався у вибори президента США, а Україна. Тобто вимагає від Зеленського докази злочинів України (яких вона не вчиняла), щоб виправдати Росію,

– заявив Яковина.

До того ж, політичний оглядач запевнив, що начальниця східноєвропейського відділу Пентагону Лора Купер дала свідчення і розповіла, хто і як блокував виділених 400 мільйонів доларів Україні.

"Подробиць ми поки не знаємо, але вже ясно, що в цьому випадку там було серйозне і не дуже законне втручання з Білого дому", – додав Яковина.

Дивіться відео повного відеоблогу "Безумный мир" за 25 жовтня 2019:

Що відомо про першу зустріч Зеленського та Трампа?

Розмова президентів України та США відбулася на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та пов'язаний з Києвом. Він вибухнув через донос американського розвідника. Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). Відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Через це палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, а спікер Палати представників оголосила про початок процедури імпічменту Трампа.