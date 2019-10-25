Украина захватывает Америку

Процедура импичмента президента, начатая Конгрессом США, сделала Украину самой популярной страной в американской столице. Хорошо это или плохо, но сейчас она там буквально повсюду.

О чем свидетельствовал посол Уильям Тейлор

Сами посмотрите на главные вашингтонские события нескольких последних дней. Настоящая атомная бомба этой недели – это показания Уильяма Тейлора, американского посла, работающего, конечно, в Киеве. Причем в Украине он работает уже во второй раз.

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Тейлор целых десять часов отвечал на вопросы конгрессменов. Те, кто выходилииз специальной секретной комнаты, где шел допрос, говорили, что ничего подобного в здании Капитолия они раньше не видели и не слышали.

Посол подробнейшим образом рассказал, как Дональд Трамп отправил в Украину серую, неофициальную дипломатическую команду, которая работала тут для достижения его личных целей, а вовсе не американских национальных интересов.

По словам Тейлора, в эту команду входили: миллионер, друг и спонсор Трампа, посол в ЕС Гордон Сондленд. Министр энергетики США, бывший губернатор Техаса Рик Перри, а также специальный представитель по Украине Курт Волкер.



Гордон Сондленд, Рик Перри и Курт Волкер

Неофициальным начальником этой бригады был не дипломат, а личный юрист и "решала" Трампа Руди Джулиани. Сейчас он находится под следствием по подозрению в разного рода махинациях.

Важно! В частности в США расследуют, не нарушил ли Джулиани закон о лоббизме во время его работы в Украине. В частности, федеральные прокуроры Манхэттена изучают попытки Джулиани подорвать влияние бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Посол рассказал, что эти люди действовали в Киеве не вместе, а параллельно с посольством США. И дальше – самое главное.

Они изо всех сил старались выжать из Владимира Зеленского компромат на Джо Байдена и доказательства невиновности России(!) во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Второе – вообще странная история. Трамп всем повторяет бредовую теорию, что не Путин вмешивался в выборы президента США, а Украина. То есть требует от президента Украины доказательства преступлений Украины (которые она не совершала), чтобы оправдать РФ, которая очень даже совершала.

Поскольку Зеленский не хотел вмешиваться в американскую политику и оправдывать действия Владимира Путина, люди Трампа начали шантажировать украинского президента.



Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Они дали ему понять, что американская военная помощь Украине не будет выделена, пока Зеленский публично, в интервью CNN, не пообещает начать расследование против Байдена и расследование фейковой истории о вмешательстве украинцев в американские выборы.

В общем, Тейлор десять часов во всех деталях рассказал, как Дональд Трамп нарушал множество американских законов, запрещающих вымогательство, шантаж, злоупотребление служебными полномочиями, а также вовлечение иностранцев в выборный процесс.



Американский дипломат Уильям Тейлор

Поэтому депутаты выходили из зала с квадратными глазами и заявляли, что ничего подобного раньше не слышали. Тот самый принцип Quid pro Quo, то есть – Ты Мне (расследование), Я – Тебе (военную помощь), который Трамп с пеной у рта отрицает уже месяц, был показан во всей красе и славе.

Только за это Трампа можно гнать из Белого дома. От истории посла в Украине обалдели не только конгрессмены, но и все остальные. Но украинское влияние на политику США ушло намного дальше. 23 октября в Вашингтоне случилась настоящая Верховная Рада.

В этот день в Конгрессе, все в той же секретной комнате, должна была выступать Лора Купер – начальница восточноевропейского отдела Пентагона. Ее собирались спросить, как именно была задержана американская военная помощь Украине. Но заседание пришлось отложить.

Почему республиканцы штурмовали секретную комнату

Трамп надоумил своих сторонников-депутатов взять эту секретную комнату штурмом. Человек 20 собрались в коридоре и объявили, что "там, за закрытыми дверями, демократы собираются отменить результаты выборов 2016 года, а они, республиканцы, этому помешают".

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После этого они с криками вломились в комнату, где начали собираться другие депутаты и даже потолкались там с ними. Потом уселись внутри, заказали туда пиццу и объявили, что не уйдут с места. В общем, заблокировали трибуну. Я своим глазам не поверил.



Республиканцы пытаются штурмовать секретную комнату

Было ощущение, что американских депутатов покусали украинские. Причем не только у меня. Как это показывал телеканал CNN: ведущая Эрин Бюрнетт в ужасе говорила, что такое возможно только в странах, где нет сильных институтов, типа Украины. И что в США такого быть не может.

Фанфары! Теперь – может. С чем я от души поздравляю и госпожу Бюрнетт, и всех остальных американцев. Надеюсь, скоро они узнают, где там в Конгрессе электрощитовая и научатся ее тоже блокировать, чтобы все было по классике.

Ну а если продолжать аналогию, то очень скоро президент США, живущий в роскоши и среди золота, поймет, что положение его совсем уж безнадежное. После этого улетит в город Ростов-на-Дону к другому любителю золотых батонов.

А если серьезно, то история эта закончилась счастливо. Конгрессмены пять часов блокировали зал для секретных заседаний, даже заказали туда пиццу. Но потом им стало скучно, и они разбрелись по домам. Кстати, после себя они оставили страшный бардак.

Там был еще один смешной момент: поскольку комната для заседаний секретная, туда нельзя проносить телефоны. Но республиканцы то ли не знали этого, то ли забыли. Прямо сидя в этой комнате они начали писать с этих телефонов в твиттер отчеты о своем "героизме".

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Потом они сообщения потерли, но оппоненты все равно будут говорить: "А это тот Джон Смит, который по тупости нарушил правила секретности и приперся с телефоном в секретную комнату. Вы же понимаете, что этому человеку нельзя даже киоск с шаурмой доверить, не то что страну".

Думаю, эти телефоны им на выборах еще припомнят. Сейчас смело можно говорить, что Капитолийский холм в Вашингтоне по уровню безумия и отваги стремительно приближается к Печерским холмам в Киеве. Не уверен, что американцы сильно этому обрадуются.

Но если что-то пойдет не так, то благодарить за это надо Дональда Трампа и его "решалу" Руди Джулиани: это они решили, что из Украины можно выжать компромат на Байдена.



Руди Джулиани

С компроматом пока не очень получилось, но вот политический культурный обмен идет. Можно даже сказать, что Украина покоряет Америку.

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Ну и последнее. Лора Купер из Пентагона все-таки дала показания. Она рассказала, кто и как блокировал выделение 400 миллионов долларов Украине. Подробностей мы пока не знаем, но уже ясно, что в этом случае там было серьезное и не очень законное вмешательство из Белого дома.