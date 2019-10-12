У США розслідують діяльність адвоката Трампа в Україні

У США розслідують, чи не порушив адвокат президента США Рудольф Джуліані закон про лобізм під час його роботи в Україні. Зокрема, федеральні прокурори Мангеттена вивчають спроби Джуліані підірвати вплив колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Розслідування пов'язане зі справою проти двох помічників Джуліані, яких заарештували цього тижня за звинуваченням у фінансових злочинах, повідомляє The New York Times.

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Мовиться про Льва Парнаса і Ігоря Фрумана, яких звинуватили в порушенні правил фінансування виборчої компанії Дональда Трампа. Парнасу і Фруману також інкримінують незаконні пожертвування конгресмену, чиєю допомогою вони хотіли заручитися для зміщення Йованович.

Джуліані заперечує всі звинувачення, але визнає, що він разом з помічниками працювали разом з українськими прокурорами. Зокрема, вони збирали потенційно небезпечну інформацію про Йованович, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера, а також низку інших осіб.

Щоб заподіяти шкоду Йованович та іншим "цілям Трампа", Джуліані передав матеріали певному чиновнику і колумністу, який підтримує президента США, зазначило видання.

Фрумана і Парнаса затримали у США 10 жовтня. Обоє допомагали Джуліані у пов'язаних з Україною справах, домагаючись відставки Йованович і зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

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За даними ЗМІ, Йованович відсторонили від посади після відмови передавати запит українським чиновникам про проведення розслідувань щодо сина Байдена. Йованович під час дачі свідчень у Конгресі заявила, що її відкликання стало прямим результатом тиску Трампа на Державний департамент.