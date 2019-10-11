Експослиня США Йованович розповіла у Конгресі про брехню Луценка і тиск Трампа

Експослиня США в Україні Марі Йованович на слуханнях у Конгресі відкинула звинувачення колишнього генпрокурора України Юрія Луценка щодо списку людей, яких не можна чіпати. Йованович розповіла і про тиск лідера США Дональда Трампа.

Йованович наголошує, що ніколи і жодним чином не перешкоджала розслідуванням, пише The Washington Post.

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"Історія Луценка – абсолютно фальшива"

Колишня посолиня США в Україні з'явилася на закриті слухання у Конгресі. Вона прийшла свідчити у межах розслідування про імпічмент щодо президента США Дональда Трампа.

Я категорично заявляю, що я ніколи ні через себе, ні через інших, прямо чи опосередковано, чи будь-яким іншим способом не просила будь-який уряд чи урядового чиновника в Україні (або в інших місцях) утримуватися від розслідування або переслідування фактичної корупції,

– сказала вона.

Вона наголосила, що звинувачення колишнього генпрокурора України Юрій Луценка – брехня.

"Як пан Луценко, колишній генеральний прокурор України нещодавно визнав, згадка про те, що я створила або поширила список "непереслідуваних" абсолютно фальшива – це історія, від якої сам пан Луценко, з тих пір відступив", – додала Йованович.

Що відомо про скандал з Марі Йованович?Генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі з Марі Йованович вона надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.



Далі Луценко розповів, що ГПУ не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Мовляв, ці кошти були виділені, але "не отримані". У Державному департаменті США наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович"

Тиск Трампа

Йованович також заявила, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Державний департамент, аби її звільнили з посади, пише Associated Press.

Я чула у ЗМІ твердження, що я нібито сказала команді посольства ігнорувати накази президента, "оскільки йому оголосять імпічмент". Це твердження хибне. Я ніколи такого не говорила своїм колегам посольства чи комусь іншому,

– сказала вона.

Дипломат пояснила, що її "раптово" відкликали у травні і повідомили, що президент втратив до неї довіру. За її словами, про "узгоджену кампанію" проти неї вона дізналася від чиновників.

Згідно з даними американських ЗМІ, американську амбасадорку Марі Йованович відсторонили від посади в Україні через те, що вона відмовилась тиснути на українських посадовців у справі Байдена. Начебто про це Йованович просив адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джуліані.

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Чому Трампу загрожує імпічмент?