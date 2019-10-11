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      Експослиня США Йованович розповіла у Конгресі про брехню Луценка і тиск Трампа

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      Експослиня США в Україні відкинула звинувачення Джуліані й Луценка
      Експослиня США в Україні відкинула звинувачення Джуліані й Луценка / usembassy.gov

      Експослиня США в Україні Марі Йованович на слуханнях у Конгресі відкинула звинувачення колишнього генпрокурора України Юрія Луценка щодо списку людей, яких не можна чіпати. Йованович розповіла і про тиск лідера США Дональда Трампа.

      Йованович наголошує, що ніколи і жодним чином не перешкоджала розслідуванням, пише The Washington Post.

      Знайте більше: Скандал зі справою Байдена: чому Йованович відсторонили від посади посла США

      "Історія Луценка – абсолютно фальшива"

      Колишня посолиня США в Україні з'явилася на закриті слухання у Конгресі. Вона прийшла свідчити у межах розслідування про імпічмент щодо президента США Дональда Трампа.

      Я категорично заявляю, що я ніколи ні через себе, ні через інших, прямо чи опосередковано, чи будь-яким іншим способом не просила будь-який уряд чи урядового чиновника в Україні (або в інших місцях) утримуватися від розслідування або переслідування фактичної корупції,
      – сказала вона.

      Вона наголосила, що звинувачення колишнього генпрокурора України Юрій Луценка – брехня.

      "Як пан Луценко, колишній генеральний прокурор України нещодавно визнав, згадка про те, що я створила або поширила список "непереслідуваних" абсолютно фальшива – це історія, від якої сам пан Луценко, з тих пір відступив", – додала Йованович.

      Що відомо про скандал з Марі Йованович?Генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі з Марі Йованович вона надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.

      Далі Луценко розповів, що ГПУ не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Мовляв, ці кошти були виділені, але "не отримані". У Державному департаменті США наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович"

      Тиск Трампа

      Йованович також заявила, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Державний департамент, аби її звільнили з посади, пише Associated Press.

      Я чула у ЗМІ твердження, що я нібито сказала команді посольства ігнорувати накази президента, "оскільки йому оголосять імпічмент". Це твердження хибне. Я ніколи такого не говорила своїм колегам посольства чи комусь іншому,
      – сказала вона.

      Дипломат пояснила, що її "раптово" відкликали у травні і повідомили, що президент втратив до неї довіру. За її словами, про "узгоджену кампанію" проти неї вона дізналася від чиновників.

      Згідно з даними американських ЗМІ, американську амбасадорку Марі Йованович відсторонили від посади в Україні через те, що вона відмовилась тиснути на українських посадовців у справі Байдена. Начебто про це Йованович просив адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джуліані.

      Читайте також: Зеленський у скандальній розмові дякував Трампу за зміну посла, яка "підтримувала Порошенка"

       

      Чому Трампу загрожує імпічмент?

      • Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини США Новини політики Розслідування Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Юрій Луценко
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