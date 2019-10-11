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      Всупереч позиції Трампа: Йованович прийшла на слухання у Конгрес США

      1410 Читать новость на русском
      Марі Йованович
      Марі Йованович / Андрей Гудзенко / LIGA.net

      Колишня посолкиня США в Україні Марі Йованович з'явилася на закриті слухання у Конгресі. Вона прийшла свідчити у рамках розслідування про імпічмент щодо президента США Дональда Трампа.

      Марі Йованович з'явилася на слуханнях всупереч позиції Білого дому. Про це повідомляє "Голос Америки".

      До теми: Скандал зі справою Байдена: Йованович відсторонили від посади посла США

      Адміністрація Трампа наполягає, щоб колишні і діючі співробітники адміністрації не співпрацювали з розслідуванням про можливий імпічмент.

      Чому Йованович відсторонили від посади посла США в Україні?

      Згідно з даними американських ЗМІ, американську амбасадорку Марі Йованович відсторонили від посади в Україні через те, що вона відмовилась тиснути на українських посадовців у справі Байдена. Начебто про це Йованович просив адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джуліані.

      Посолкиня нібито наполягала на тому, щоб прохання до українських чиновників приєднатися до розслідування справи, у якій фігурує син колишнього віцепрезидента Джо Байдена – Хантер, було передане відповідно до встановленого протоколу.

      Водночас, адвокат Трампа Руді Джуліані раніше повідомляв, що однією із причин відсторонення Йованович стали постійні скарги на неї з боку прихильників американського президента.

      Читайте також: Як адвокат Трампа вплинув на звільнення Йованович: заява американського аналітика

      Марі Йованович – посолкиня США: що зробила на посаді, скандал і звільнення

      • Йованович очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року. На цій посаді вона замінила Джеффрі Пайєтта.
      • До цього Йованович працювала помічником держсекретаря та відповідала за двосторонні взаємини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи.
      • У березні з американською амбасадоркою виник скандал. Річ у тім, що колишній генпрокурор Юрій Луценко в інтерв’ю закордонним ЗМІ заявив, мовляв, під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.
      • Далі він додав, що Генпрокуратура не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Мовляв, ці кошти було виділено, але "не отримано". У Державному департаменті США наголосили: заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".
      • Про звільнення Йованович стало відомо у травні.

      Чому Трампу загрожує імпічмент?

      • Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа Новини США
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