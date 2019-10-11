Всупереч позиції Трампа: Йованович прийшла на слухання у Конгрес США

Колишня посолкиня США в Україні Марі Йованович з'явилася на закриті слухання у Конгресі. Вона прийшла свідчити у рамках розслідування про імпічмент щодо президента США Дональда Трампа.

Марі Йованович з'явилася на слуханнях всупереч позиції Білого дому. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Адміністрація Трампа наполягає, щоб колишні і діючі співробітники адміністрації не співпрацювали з розслідуванням про можливий імпічмент.

Чому Йованович відсторонили від посади посла США в Україні?

Згідно з даними американських ЗМІ, американську амбасадорку Марі Йованович відсторонили від посади в Україні через те, що вона відмовилась тиснути на українських посадовців у справі Байдена. Начебто про це Йованович просив адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джуліані.

Посолкиня нібито наполягала на тому, щоб прохання до українських чиновників приєднатися до розслідування справи, у якій фігурує син колишнього віцепрезидента Джо Байдена – Хантер, було передане відповідно до встановленого протоколу.

Водночас, адвокат Трампа Руді Джуліані раніше повідомляв, що однією із причин відсторонення Йованович стали постійні скарги на неї з боку прихильників американського президента.

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Марі Йованович – посолкиня США: що зробила на посаді, скандал і звільнення

Йованович очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року. На цій посаді вона замінила Джеффрі Пайєтта.

До цього Йованович працювала помічником держсекретаря та відповідала за двосторонні взаємини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи.

У березні з американською амбасадоркою виник скандал. Річ у тім, що колишній генпрокурор Юрій Луценко в інтерв’ю закордонним ЗМІ заявив, мовляв, під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.

Далі він додав, що Генпрокуратура не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Мовляв, ці кошти було виділено, але "не отримано". У Державному департаменті США наголосили: заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

Про звільнення Йованович стало відомо у травні.

Чому Трампу загрожує імпічмент?