Всупереч позиції Трампа: Йованович прийшла на слухання у Конгрес США
Колишня посолкиня США в Україні Марі Йованович з'явилася на закриті слухання у Конгресі. Вона прийшла свідчити у рамках розслідування про імпічмент щодо президента США Дональда Трампа.
Марі Йованович з'явилася на слуханнях всупереч позиції Білого дому. Про це повідомляє "Голос Америки".
До теми: Скандал зі справою Байдена: Йованович відсторонили від посади посла США
Адміністрація Трампа наполягає, щоб колишні і діючі співробітники адміністрації не співпрацювали з розслідуванням про можливий імпічмент.
Чому Йованович відсторонили від посади посла США в Україні?
Згідно з даними американських ЗМІ, американську амбасадорку Марі Йованович відсторонили від посади в Україні через те, що вона відмовилась тиснути на українських посадовців у справі Байдена. Начебто про це Йованович просив адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джуліані.
Посолкиня нібито наполягала на тому, щоб прохання до українських чиновників приєднатися до розслідування справи, у якій фігурує син колишнього віцепрезидента Джо Байдена – Хантер, було передане відповідно до встановленого протоколу.
Водночас, адвокат Трампа Руді Джуліані раніше повідомляв, що однією із причин відсторонення Йованович стали постійні скарги на неї з боку прихильників американського президента.
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Марі Йованович – посолкиня США: що зробила на посаді, скандал і звільнення
- Йованович очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року. На цій посаді вона замінила Джеффрі Пайєтта.
- До цього Йованович працювала помічником держсекретаря та відповідала за двосторонні взаємини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи.
- У березні з американською амбасадоркою виник скандал. Річ у тім, що колишній генпрокурор Юрій Луценко в інтерв’ю закордонним ЗМІ заявив, мовляв, під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.
- Далі він додав, що Генпрокуратура не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Мовляв, ці кошти було виділено, але "не отримано". У Державному департаменті США наголосили: заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".
- Про звільнення Йованович стало відомо у травні.
Чому Трампу загрожує імпічмент?
- Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.