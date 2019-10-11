Вопреки позиции Трампа: Йованович пришла на слушания в Конгресс США
Бывшая посол США в Украине Мари Йованович появилась на закрытые слушания в Конгрессе. Она пришла свидетельствовать в рамках расследования об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа.
Мари Йованович появилась на слушаниях вопреки позиции Белого дома. Об этом сообщает "Голос Америки".
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Администрация Трампа настаивает, чтобы бывшие и действующие сотрудники администрации не сотрудничали с расследованием о возможном импичменте.
Почему Йованович отстранили от должности посла США в Украине?
Согласно данным американских СМИ, американского амбасадора Мари Йованович отстранили от должности в Украине из-за того, что она отказалась давить на украинских чиновников по делу Байдена. Якобы об этом Йованович просил адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джулиани.
Посол якобы настаивала на том, чтобы просьба к украинским чиновникам присоединиться к расследованию дела, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантера, было передано в соответствии с установленным протокола.
В то же время, адвокат Трампа Руди Джулиани ранее сообщал, что одной из причин отстранения Йованович стали постоянные жалобы на нее со стороны сторонников американского президента.
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Мари Йованович – посол США: что сделала в должности, скандал и увольнение
- Йованович возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года. На этом посту она сменила Джеффри Пайетта.
- До этого Йованович работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы.
- В марте с американским амбасадором возник скандал. Дело в том, что бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью зарубежным СМИ заявил, мол, во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований.
- Далее он добавил, что Генпрокуратура не получила 4 миллиона долларов, которые должно выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но "не получены". В Государственном департаменте США подчеркнули: заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".
- Об увольнении Йованович стало известно в мае.
Почему Трампу грозит импичмент?
- Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года, с украинским президентом, Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Этот скандал не прошел без последствий – именно из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.