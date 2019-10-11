Вопреки позиции Трампа: Йованович пришла на слушания в Конгресс США

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович появилась на закрытые слушания в Конгрессе. Она пришла свидетельствовать в рамках расследования об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа.

Мари Йованович появилась на слушаниях вопреки позиции Белого дома. Об этом сообщает "Голос Америки".

К теме: Скандал с делом Байдена: Йованович отстранили от должности посла США

Администрация Трампа настаивает, чтобы бывшие и действующие сотрудники администрации не сотрудничали с расследованием о возможном импичменте.

Почему Йованович отстранили от должности посла США в Украине?

Согласно данным американских СМИ, американского амбасадора Мари Йованович отстранили от должности в Украине из-за того, что она отказалась давить на украинских чиновников по делу Байдена. Якобы об этом Йованович просил адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джулиани.

Посол якобы настаивала на том, чтобы просьба к украинским чиновникам присоединиться к расследованию дела, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантера, было передано в соответствии с установленным протокола.

В то же время, адвокат Трампа Руди Джулиани ранее сообщал, что одной из причин отстранения Йованович стали постоянные жалобы на нее со стороны сторонников американского президента.

Читайте также: Как адвокат Трампа повлиял на увольнение Йованович: заявление американского аналитика

Мари Йованович – посол США: что сделала в должности, скандал и увольнение

Йованович возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года. На этом посту она сменила Джеффри Пайетта.

До этого Йованович работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы.

В марте с американским амбасадором возник скандал. Дело в том, что бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью зарубежным СМИ заявил, мол, во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований.

Далее он добавил, что Генпрокуратура не получила 4 миллиона долларов, которые должно выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но "не получены". В Государственном департаменте США подчеркнули: заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

Об увольнении Йованович стало известно в мае.

Почему Трампу грозит импичмент?