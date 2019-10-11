Скандал зі справою Байдена: чому Йованович відсторонили від посади посла США

Найімовірніше, американську амбасадорку Марі Йованович відсторонили від посади в Україні через те, що вона відмовилась тиснути на українських посадовців у справі Байдена.

Начебто про це Йованович просив адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джуліані. Таке припущення зробили в Associated Press.

До теми: Як адвокат Трампа вплинув на звільнення Йованович: заява американського аналітика

Своєю чергою, посол наполягала на тому, щоб прохання до українських чиновників приєднатися до розслідування справи, у якій фігурує син колишнього віцепрезидента Джо Байдена – Хантер, було передане відповідно до встановленого протоколу.

Так, Йованович відмовилась робити "усі ці оффлайн, особисті, неофіційні речі" та закликала зробити офіційне звернення.

Водночас, Джуліані раніше повідомляв, що однією із причин відсторонення Йованович стали постійні скарги на неї з боку прихильників Трампа.

Марі Йованович – посол США: що зробила на посаді, скандал і звільнення