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      Скандал зі справою Байдена: чому Йованович відсторонили від посади посла США

      49 Читать новость на русском
      Марі Йованович
      Марі Йованович / 5 канал

      Найімовірніше, американську амбасадорку Марі Йованович відсторонили від посади в Україні через те, що вона відмовилась тиснути на українських посадовців у справі Байдена.

      Начебто про це Йованович просив адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джуліані. Таке припущення зробили в Associated Press.

      До теми: Як адвокат Трампа вплинув на звільнення Йованович: заява американського аналітика

      Своєю чергою, посол наполягала на тому, щоб прохання до українських чиновників приєднатися до розслідування справи, у якій фігурує син колишнього віцепрезидента Джо Байдена – Хантер, було передане відповідно до встановленого протоколу.

      Так, Йованович відмовилась робити "усі ці оффлайн, особисті, неофіційні речі" та закликала зробити офіційне звернення.

      Водночас, Джуліані раніше повідомляв, що однією із причин відсторонення Йованович стали постійні скарги на неї з боку прихильників Трампа.

      Марі Йованович – посол США: що зробила на посаді, скандал і звільнення

      • Йованович очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року. На цій посаді вона замінила Джеффрі Пайєтта.
      • До цього Йованович працювала помічником держсекретаря та відповідала за двосторонні взаємини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи.
      • У березні з американською амбасадоркою виник скандал. Річ у тім, що колишній генпрокурор Юрій Луценко в інтерв’ю закордонним ЗМІ заявив, мовляв, під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.
      • Далі він додав, що Генпрокуратура не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Мовляв, ці кошти було виділено, але "не отримано". У Державному департаменті США наголосили: заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".
      • Про звільнення Йованович стало відомо у травні.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини США Імпічмент Трампа
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