Скандал с делом Байдена: почему Йованович отстранили от должности посла США
Вероятнее всего, американскую амбасадорку Мари Йованович отстранили от должности в Украине из-за того, что она отказалась давить на украинских чиновников в деле Байдена.
Якобы об этом Йованович просил адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джулиани. Такое предположение сделали в Associated Press.
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В свою очередь, посол настаивала на том, чтобы просьба к украинским чиновникам присоединиться к расследованию дела, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантер, было передано согласно установленному протоколу.
Так, Йованович отказалась делать "все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи" и призвала сделать официальное обращение.
Одновременно Джулиани ранее сообщал, что одной из причин отстранения Йованович стали постоянные жалобы на нее со стороны сторонников Трампа.
Мари Йованович – посол США: что сделала на посту, скандал и увольнение
- Йованович возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года. На этом посту она заменила Джеффри Пайетта.
- До этого Йованович работала помощником госсекретаря США и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы.
- В марте с американской амбасадоркой возник скандал. Дело в том, что бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью зарубежным СМИ заявил, мол, во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований.
- Далее он добавил, что Генпрокуратура не получила 4 миллиона долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но "не получены". В Государственном департаменте США отметили: заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".
- Об увольнении Йованович стало известно в мае.