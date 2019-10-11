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      Скандал с делом Байдена: почему Йованович отстранили от должности посла США

      68 Читати новину українською
      Мари Йованович
      Мари Йованович / 5 канал

      Вероятнее всего, американскую амбасадорку Мари Йованович отстранили от должности в Украине из-за того, что она отказалась давить на украинских чиновников в деле Байдена.

      Якобы об этом Йованович просил адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джулиани. Такое предположение сделали в Associated Press.

      К теме: Как адвокат Трампа повлиял на увольнение Йованович: заявление американского аналитика

      В свою очередь, посол настаивала на том, чтобы просьба к украинским чиновникам присоединиться к расследованию дела, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантер, было передано согласно установленному протоколу.

      Так, Йованович отказалась делать "все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи" и призвала сделать официальное обращение.

      Одновременно Джулиани ранее сообщал, что одной из причин отстранения Йованович стали постоянные жалобы на нее со стороны сторонников Трампа.

      Мари Йованович – посол США: что сделала на посту, скандал и увольнение

      • Йованович возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года. На этом посту она заменила Джеффри Пайетта.
      • До этого Йованович работала помощником госсекретаря США и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы.
      • В марте с американской амбасадоркой возник скандал. Дело в том, что бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью зарубежным СМИ заявил, мол, во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований.
      • Далее он добавил, что Генпрокуратура не получила 4 миллиона долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но "не получены". В Государственном департаменте США отметили: заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".
      • Об увольнении Йованович стало известно в мае.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа
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