Скандал с делом Байдена: почему Йованович отстранили от должности посла США

Вероятнее всего, американскую амбасадорку Мари Йованович отстранили от должности в Украине из-за того, что она отказалась давить на украинских чиновников в деле Байдена.

Якобы об этом Йованович просил адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джулиани. Такое предположение сделали в Associated Press.

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В свою очередь, посол настаивала на том, чтобы просьба к украинским чиновникам присоединиться к расследованию дела, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантер, было передано согласно установленному протоколу.

Так, Йованович отказалась делать "все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи" и призвала сделать официальное обращение.

Одновременно Джулиани ранее сообщал, что одной из причин отстранения Йованович стали постоянные жалобы на нее со стороны сторонников Трампа.

Мари Йованович – посол США: что сделала на посту, скандал и увольнение