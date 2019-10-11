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      Экс-посол США Йованович рассказала в Конгрессе о лжи Луценко и давлении Трампа

      29 Читати новину українською
      Экс-посол США в Украине отвергла обвинения Джулиани и Луценко
      Экс-посол США в Украине отвергла обвинения Джулиани и Луценко / usembassy.gov

      Экс-посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе отвергла обвинения бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко относительно списка людей, которых нельзя трогать. Йованович рассказала и о давлении лидера США Дональда Трампа.

      Йованович отмечает, что никогда и никоим образом не препятствовала расследованиям, пишет The Washington Post.

      Знайте больше: Скандал с делом Байдена: почему Йованович отстранили от должности посла США

      "История Луценко – абсолютно фальшивая"

      Бывший посол США в Украине появилась на закрытые слушания в Конгрессе. Она пришла давать показания в рамках расследования об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа.

      Я категорически заявляю, что я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила любое правительство или правительственного чиновника на Украине (или в других местах) воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции,
      – сказала она.

      Она подчеркнула, что обвинения бывшего генпрокурора Украины Юрий Луценко – ложь.

      "Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор Украины недавно признал, упоминание о том, что я создала или распространила список "непреследованных" абсолютно фальшивая – это история, от которой сам господин Луценко, с тех пор отступил", – добавила Йованович.

      Что известно о скандале с Мари Йованович?Генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи с Мари Йованович она предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований.

      Далее Луценко рассказал, что ГПУ не получила 4 миллиона долларов, которые имело бы выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но не получены". В Государственном департаменте США отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович"

      Давление Трампа

      Йованович также заявила, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на Государственный департамент, чтобы ее уволили с должности, пишет Associated Press.

      Я слышала в СМИ утверждения, что я якобы сказала команде посольства игнорировать приказы президента, "поскольку ему объявят импичмент". Это утверждение ложно. Я никогда такого не говорила своим коллегам посольства или кому-то другому,
      – сказала она.

      Дипломат пояснила, что ее "внезапно" отозвали в мае и сообщили, что президент потерял к ней доверие. По ее словам, о "согласованной кампании" против нее она узнала от чиновников.

      Согласно данным американских СМИ, американскую амбасадорку Мари Йованович отстранили от должности в Украине за то, что она отказалась давить на украинских чиновников в деле Байдена. Вроде об этом Йованович просил адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джулиани.

      Читайте также: Зеленский в скандальном разговоре благодарил Трампа за смену посла, которая "поддерживала Порошенко"

      Почему Трампу грозит импичмент?

      1. Во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      2. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      3. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь
      4. . Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      5. Этот скандал не прошел без последствий – именно через него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента
      6. США.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости США Юрий Луценко Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Расследования
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