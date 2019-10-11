Экс-посол США Йованович рассказала в Конгрессе о лжи Луценко и давлении Трампа

Экс-посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе отвергла обвинения бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко относительно списка людей, которых нельзя трогать. Йованович рассказала и о давлении лидера США Дональда Трампа.

Йованович отмечает, что никогда и никоим образом не препятствовала расследованиям, пишет The Washington Post.

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"История Луценко – абсолютно фальшивая"

Бывший посол США в Украине появилась на закрытые слушания в Конгрессе. Она пришла давать показания в рамках расследования об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа.

Я категорически заявляю, что я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила любое правительство или правительственного чиновника на Украине (или в других местах) воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции,

– сказала она.

Она подчеркнула, что обвинения бывшего генпрокурора Украины Юрий Луценко – ложь.

"Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор Украины недавно признал, упоминание о том, что я создала или распространила список "непреследованных" абсолютно фальшивая – это история, от которой сам господин Луценко, с тех пор отступил", – добавила Йованович.

Что известно о скандале с Мари Йованович?Генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи с Мари Йованович она предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований.



Далее Луценко рассказал, что ГПУ не получила 4 миллиона долларов, которые имело бы выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но не получены". В Государственном департаменте США отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович"

Давление Трампа

Йованович также заявила, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на Государственный департамент, чтобы ее уволили с должности, пишет Associated Press.

Я слышала в СМИ утверждения, что я якобы сказала команде посольства игнорировать приказы президента, "поскольку ему объявят импичмент". Это утверждение ложно. Я никогда такого не говорила своим коллегам посольства или кому-то другому,

– сказала она.

Дипломат пояснила, что ее "внезапно" отозвали в мае и сообщили, что президент потерял к ней доверие. По ее словам, о "согласованной кампании" против нее она узнала от чиновников.

Согласно данным американских СМИ, американскую амбасадорку Мари Йованович отстранили от должности в Украине за то, что она отказалась давить на украинских чиновников в деле Байдена. Вроде об этом Йованович просил адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джулиани.

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Почему Трампу грозит импичмент?