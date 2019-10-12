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      В США расследуют деятельность адвоката Трампа в Украине

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      Рудольфа Джулиани заподозрили в нарушении американского закона о лоббизме во время работы в Украине
      Рудольфа Джулиани заподозрили в нарушении американского закона о лоббизме во время работы в Украине / vanityfair.com

      В США расследуют, не нарушил ли адвокат президента США Рудольф Джулиани закон о лоббизме во время его работы в Украине. В частности, федеральные прокуроры Манхэттена изучают попытки Джулиани подорвать влияние бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

      Расследование связано с делом против двух помощников Джулиани, которых арестовали на этой неделе по обвинению в финансовых преступлениях, сообщает The New York Times.

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      Говорится о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которых обвинили в нарушении правил финансирования избирательной компании Дональда Трампа. Парнасу и Фруману также инкриминируют незаконные пожертвования конгрессмену, чьей помощью они хотели заручиться для смещения Йованович.

      Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он вместе с помощниками работали вместе с украинскими прокурорами. В частности, они собирали потенциально опасную информацию о Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц.

      Чтобы причинить вред Йованович и другим "целям Трампа", Джулиани передал материалы определенному чиновнику и колумнисту, который поддерживает президента США, отметило издание.

      Фрумана и Парнаса задержали в США 10 октября. Оба помогали Джулиани в связанных с Украиной делах, добиваясь отставки Йованович и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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      По данным СМИ, Йованович отстранили от должности после отказа передавать запрос украинским чиновникам о проведении расследований в отношении сына Байдена. Йованович во время дачи показаний в Конгрессе заявила, что ее отзыв стал прямым результатом давления Трампа на Государственный департамент.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Расследования Дональд Трамп Новости США Новости политики
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