В США расследуют деятельность адвоката Трампа в Украине

В США расследуют, не нарушил ли адвокат президента США Рудольф Джулиани закон о лоббизме во время его работы в Украине. В частности, федеральные прокуроры Манхэттена изучают попытки Джулиани подорвать влияние бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Расследование связано с делом против двух помощников Джулиани, которых арестовали на этой неделе по обвинению в финансовых преступлениях, сообщает The New York Times.

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Говорится о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которых обвинили в нарушении правил финансирования избирательной компании Дональда Трампа. Парнасу и Фруману также инкриминируют незаконные пожертвования конгрессмену, чьей помощью они хотели заручиться для смещения Йованович.

Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он вместе с помощниками работали вместе с украинскими прокурорами. В частности, они собирали потенциально опасную информацию о Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц.

Чтобы причинить вред Йованович и другим "целям Трампа", Джулиани передал материалы определенному чиновнику и колумнисту, который поддерживает президента США, отметило издание.

Фрумана и Парнаса задержали в США 10 октября. Оба помогали Джулиани в связанных с Украиной делах, добиваясь отставки Йованович и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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По данным СМИ, Йованович отстранили от должности после отказа передавать запрос украинским чиновникам о проведении расследований в отношении сына Байдена. Йованович во время дачи показаний в Конгрессе заявила, что ее отзыв стал прямым результатом давления Трампа на Государственный департамент.