У США затримали Фрумана та Парнаса – близьких до Джуліані бізнесменів

У США затримали Ігоря Фрумана та Льва Парнаса – близьких до адвоката Дональда Трампа бізнесменів. Вони допомагали Рудольфу Джуліані у пов'язаних з Україною справах.

Журналіст та екснардеп Сергій Лещенко повідомив про це у себе в телеграм-каналі.

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Ігор Коломойський раніше в інтерв’ю назвав громадян США Ігор Фрумана і Лева Парнаса "аферистами" і пообіцяв "вивести на світло боже" . Вони – клієнти Рудольфа Джуліані – особистого адвоката американського президента Дональда Трампа.

Після цього Фруман та Парнас вимагали розпочати досудове розслідування щодо можливого скоєння Коломойським "злочину проти життя", а саме "готування вбивства".

Хто такі Лев Парнас та Ігор Фруман?Парнас – американський бізнесмен, пов'язаний з організацією American Friends of Anatevka (Анатевка – побудований за гроші єврейської громади населений пункт на Київщині).



Фруман – також бізнесмен зі США, який допомагає збирати гроші на облаштування містечка для єврейських переселенців зі сходу України. Відомо, що він робив пожертви до фонду виборчої кампанії Дональда Трампа.

Коломойський звинуватив Фрумана і Парнаса в аферизмі: що відомо

У бліц-інтерв'ю програмі "Схеми" після свого повернення в Україну Коломойський так відреагував на слова Джуліані про те, що для виконання передвиборчих обіцянок Зеленському треба позбутися людей "з минулого".

"В Україні діють 2 аферисти, які перебувають під розслідуванням США. Один – Лев Парнас, а інший – Ігор Фруман. Вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані – і що вони вирішать із паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає. Два "Остапи Бендери", які ходять поміж двома країнами й розповідають всіляке", – так сказав Коломойський.

Вони приїжджали до мене в Ізраїль і розповідали, як мені треба із Зеленським спілкуватися. Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні,

– додав олігарх.

Парнас у свою чергу заявив: "Ми ніколи нікому в житті не кажемо, як з ким поводитися. Це – не наша справа. А щодо деталей – де ми були і з ким зустрічались, і кого бачили – ми поки не можемо коментувати".

Після цього інтерв'ю Джуліані звинуватив Коломойського у наклепі щодо двох громадян США і заявив, що порадив своїм клієнтам cудитись.

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