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      Импичмент жестоко "плавит" Трампа

      Безумный мир 583 Читать новость на русском

      Президент Финляндии Саули Ниинисте в минувшую среду невольно стал свидетелем очень необычного явления природы. Прямо во время его визита в Вашингтон у президента США случился сильный нервный срыв.

      Встреча Дональда Трампа с президентом Финляндии

      Ситуация стала настолько серьёзной, что в трендах Твиттера появился хештег #TrumpMeltdown. Его примерно можно перевести как "Трампа поплавило".

      До слова: Стенограма розмови Зеленського з Трампом: чи були підстави для міжнародного скандалу

      В дело все в том, что президент США наконец-то понял, что ему действительно могут объявить импичмент и выкинуть с работы. И его действительно поплавило.

      трамп твитер
      В Твиттере появился хештег #TrumpMeltdown

      Началось все с того, что Трамп написал, что его политические противники затеяли государственный переворот, а вовсе никакой не импичмент. То, чем сейчас заняты демократы, он назвал (цитата): "ПОЛНАЯ Х*РНЯ". Все буквы – заглавные. Вот таким было настроение президента США еще до начала встречи с финским коллегой.

      Перед переговорами, как водится, они уселись в одном из кабинетов Белого дома, у камина. Это традиционное место для фотографий и неформального общения с прессой.

      трамп фіндляндія білий дім
      Встреча Саули Ниинистё с Дональдом Трампом

      Трампа там, конечно, спросили, что он думает о начавшейся процедуре импичмента. Нормальный вопрос для текущей ситуации. Но у президента США тут же началось что-то типа истерики.

      Он заметно рассердился и объявил, что глава комитета Конгресса по разведке Адам Шифф – скользкий тип, лгун и негодяй. Потом Трамп пожаловался, что Шифф вызвал на допрос в Конгресс госсекретаря Майка Помпео. И тут президента понесло.

      трамп
      Майк Помпео и Адам Шифф

      Говоря об этих двух людях, он употреби довольно редкое американское выражение, смысл которого в том (как бы поприличнее сказать), что половые органы конгрессмена существенно меньше, чем у главного американского дипломата, поэтому Шифф не имеет права критиковать Помпео.

      В этот момент все люди в кабинете даже притихли. Они явно не ожидали услышать что-то подобное от президента США. Финский президент, которого Трамп похлопал по коленке и назвал "счастливым человеком", на самом деле выглядел довольно несчастно. Он, наверное, уже пожалел, что приехал в Америку.

      Но это было только начало. После переговоров за закрытыми дверями Трамп и Ниинистё снова вышли к прессе. Корреспондент агентства Reuters пытался задать очень важный вопрос, от которого Трамп просто психанул.

      Посмотрите сами:

      –  Задавайте вопрос, пожалуйста.

      – (Из зала) Что вы хотели насчет Байдена?

      – Байден и его сын – обычные жулики. Сын ни за что получил миллионы долларов. Ни за что - он ничего не знает. Вы это понимаете и мы это понимаем".

      – Мой вопрос таков: что вы просили президента Зеленского сделать в отношении Джо Байдена и его сына Хантера?

      – Ты со мной говоришь?

      – Да, это уточняющий вопрос.

      – Так, ты готов? У нас тут президент Финляндии. Ему вопросы задавай!

      – Обязательно задам, но сначала хотел бы получить ответ на свой уточняющий вопрос вам. Что вы хотели...

      – Ты меня слышишь?

      – Да!

      – Его спрашивай!

      – Спрошу! Но...

      – Я уже подробно ответил. Задавай вопрос этому господину. Не будь грубияном!

      – Я вовсе не собираюсь грубить. Но прошу о возможности получить ответ на вопрос, который я вам задал.

      – Я уже на все ответил. Это выдуманная история. А кто ее поддерживает и питает? Люди вроде тебя – СМИ, выпускающие лживые новости. У нас в стране этого полно. Я часто вас называют продажными, поскольку вы - продажные. Значительная часть СМИ в нашей стране не просто лживые, они они и продажные. Есть у нас и хорошие журналисты, но в основном, – это манипуляторы, работающие за деньги. Задавай вопрос президенту Финляндии.

      Смотрите видео, как Трамп нахамил журналисту:

      Что трамп хочет от Зеленского

      Трамп начал хамить журналисту не просто так. Дело в том, что ему задали очень правильный вопрос. В своем разговоре с Зеленским он просил разобраться с делом отца и сына Байденов. И сейчас журналисты хотят знать – чего именно он хотел.

      зеленський
      Владимир Зеленский

      Трамп же явно не призывал Зеленского съездить с ними на шашлыки на дачу. И не в карты с ними сыграть. Ему нужно было, чтобы украинский президент нашел компромат на Байдана и его сына. Но если Трамп вслух скажет это, то сам подтвердит, что пытался добиться иностранного вмешательства в американские выборы. А это – гарантированный импичмент.

      Президент США просто пока не придумал хотя бы нейтральный ответ на вопрос о том, чего именно он добивался от Зеленского относительно Байденов. За правду его выкинут из Белого дома. А правдоподобную ложь придумать довольно сложно.

      Это, как если бы его поймали банке – ночью, с пистолетом, с чулком на голове и мешком чужих денег в руке. И спросили: господин президент, а что вы тут делаете в таком виде и в такое время?

      Ну, наверное, можно сказать, что пришел "на экскурсию" или "на костюмированную вечеринку". Но вряд ли кто-то поверит. Поэтому Трамп сказал, что хозяева банка – жулики и кровопийцы, а больше ему добавить нечего – на все вопросы он уже ответил, теперь пускай финн говорит.

      Цікаво! Український скандал розколов США: основні деталі і чим це обернеться для Трампа

      Но на самом деле, нет. На простой вопрос – чего он хотел от Зеленского, когда говорил с ним о Байдене – Трампу все же придется ответить. Отмалчиваться и переводить стрелки на несчастного Саули Ниинистё он вечно не сможет.

      зеленський трамп
      Трампу придется ответить, чего он хотел от Зеленского

      Я уж не знаю, как Трамп собирается выкручиваться из этой истории. Он действительно попал в очень серьёзный переплет, поэтому, видимо, его и "поплавило". Мне его даже немного жаль.

      Но это, конечно, еще только начало истории с импичментом. Думаю, нас ждет еще много удивительных заявлений и ярких скандалов с участием американского президента. Продолжение смотрите в следующих сериях.

      Выборы без Берни

      Важные события в американской политике происходят сейчас и у демократов. Там уже вовсю идет предвыборная борьба. До недавнего времени лидеров было трое – сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, а также бывший вице-президент Джо Байден.


      Элизабет Уоррен и Берни Сандерс

      В среду один из них из борьбы выбыл. Официально – на некоторое время, но я думаю, что уже окончательно.

      Что случилось с Берни Сандерсом

      78-летний Берни Сандерс, самый пожилой из этой троицы, попал в больницу. Во время одного из предвыборных мероприятий ему стало плохо, после чего его отправили в операционную. Там выяснилось, что у сенатора заблокирована артерия и едва не произошел инфаркт.

      Ему тут же поставили стенты, расширяющие артерию, и теперь он чувствует себя нормально. Но, я думаю, что он уже не сможет полноценно участвовать в предвыборной кампании. Это очень тяжелая, изматывающая работа. Пожилой человек, которому только что провели операцию на сердце, едва ли сможет вернуться в адский предвыборный график.

      Повлияет ли это на выборы

      Поэтому я рискну предположить, что Сандерс скоро объявит о том, что сходит с дистанции. Это можно понять – все-таки жизнь дороже.

      До слова: Зеленський про обіцянки Трампу: Я нікому нічого не винен

      Тут же возникает вопрос: а за кем пойдут его верные соратники? Их примерно 15 процентов от всего электората Демократической партии.

      Я уверен, что подавляющее большинство – процентов 12-13 – вольются в ряды сторонников Элизабет Уоррен.

      Ее взгляды на политику, экономику и социальную сферу во многом совпадают со взглядами Сандерса. Они даже одинаково голосуют в Сенане почти по всем вопросам. Кроме того, Сандерс и Уоррен – друзья в обычной жизни. Поэтому вполне будет логично, если они объединят усилия в борьбе за пост президента.

      Если этот мой прогноз сбудется, то с помощью Сандерса Уоррен легко победит Джо Байдена и в следующем году станет кандидатом на пост президента США. Я думаю, будет совсем неплохо, если она победит Дональда Трампа и станет первой женщиной-президентом в истории своей страны.

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Відеоблоги Безумный мир Імпічмент Трампа Імпічмент Зеленський у США
      Джерело: 24 канал
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