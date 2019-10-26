Люди Трампа начали шантажировать Зеленского, – Яковина

Поскольку Владимир Зеленский не хотел вмешиваться в американскую политику и оправдывать действия Владимира Путина, люди Дональда Трампа начали шантажировать украинского президента.

Об этом рассказал политический обозреватель Иван Яковина в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

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По его словам, эти люди дали Зеленскому понять, что американская военная помощь Украине не будет выделена, пока украинский президент публично, в интервью CNN, не пообещает начать расследование против Байдена и фейковой истории о вмешательстве украинцев в американские выборы.

Трамп всем повторяет безумную теорию, что не Путин вмешивался в выборы президента США, а Украина. То есть требует от Зеленского доказательства преступлений Украины (которые она не совершала), чтобы оправдать Россию,

– заявил Яковина.

К тому же, политический обозреватель заверил, что начальница восточноевропейского отдела Пентагона Лора Купер дала показания и рассказала, кто и как блокировал выделенных 400 миллионов долларов Украине.

"Подробностей мы пока не знаем, но уже ясно, что в этом случае там было серьезное и не очень законное вмешательство из Белого дома", – добавил Яковина.

Смотрите видео полного видеоблога "Безумный мир" за 25 октября 2019:

Что известно о первой встрече Зеленского и Трампа?

Разговор президентов Украины и США состоялась на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связан с Киевом. Он взорвался из-за доноса американского разведчика. Так 25 июля Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (текст – здесь). В соответствии с ней, Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Поэтому палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, а спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа.