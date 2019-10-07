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      Це дійсно шкодить нам, – Пристайко про скандальну розмову Зеленського та Трампа

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      Скандал довкола телефонної розмови Трампа і Зеленського шкодить Україні, – Пристайко
      Скандал довкола телефонної розмови Трампа і Зеленського шкодить Україні, – Пристайко / Цензор.нет

      Україні шкодять скандали, пов’язані із президентом США Дональдом Трампом та його ймовірним тиском на Володимира Зеленського. Усі розслідування тут повинні вестися без втручання уряду.

      Україні не вигідно бути втягнутою у внутрішню політику США напередодні президентських виборів. Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко на спільній пресконференції з латвійським колегою Едгарсом Рінкевічсом.

      Заява президента: Зеленський: Трамп не вимагав від мене розслідування щодо Байдена в обмін на зустріч

      Пристайко зазначив, що в конфлікти у США Україну втягнули ще від початку каденції президента Трампа.

      Найменше, чого б ми хотіли, коли у нас є війна з Росією, коли у нас надзвичайно складні переговори, у нас настільки багато проблем, що найменше, чого б ми хотіли – це бути втягнутими у внутрішні проблеми США напередодні виборів,
      – сказав він.

      За словами міністра, уряд України не повинен втручатися у будь-які розслідування, аби вони були справедливими. Ними має займатися судова система і прокуратура. 

      "Я цього не допускаю, і не можу уявити, щоб хтось з українців намагався вплинути, тим більше на вибори у США. Це дійсно шкодить нам, і ми намагалися пояснити, що розслідування, які мають вестися по "Бурісмі" та будь-яким іншим кампаніям, мають відбуватись без втручань уряду", – додав міністр.

      Дональд Трамп відкрито закликав Китай і Україну почати розслідування стосовно одного з його політичних суперників на виборах у 2020 році Джо Байдена. 

      Чому Трампа звинувачують у тиску на Зеленського?

      • Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Зеленський у США Вадим Пристайко Телефонна розмова Зеленського і Трампа Скандал
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