Це дійсно шкодить нам, – Пристайко про скандальну розмову Зеленського та Трампа

Україні шкодять скандали, пов’язані із президентом США Дональдом Трампом та його ймовірним тиском на Володимира Зеленського. Усі розслідування тут повинні вестися без втручання уряду.

Україні не вигідно бути втягнутою у внутрішню політику США напередодні президентських виборів. Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко на спільній пресконференції з латвійським колегою Едгарсом Рінкевічсом.

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Пристайко зазначив, що в конфлікти у США Україну втягнули ще від початку каденції президента Трампа.

Найменше, чого б ми хотіли, коли у нас є війна з Росією, коли у нас надзвичайно складні переговори, у нас настільки багато проблем, що найменше, чого б ми хотіли – це бути втягнутими у внутрішні проблеми США напередодні виборів,

– сказав він.

За словами міністра, уряд України не повинен втручатися у будь-які розслідування, аби вони були справедливими. Ними має займатися судова система і прокуратура.

"Я цього не допускаю, і не можу уявити, щоб хтось з українців намагався вплинути, тим більше на вибори у США. Це дійсно шкодить нам, і ми намагалися пояснити, що розслідування, які мають вестися по "Бурісмі" та будь-яким іншим кампаніям, мають відбуватись без втручань уряду", – додав міністр.

Дональд Трамп відкрито закликав Китай і Україну почати розслідування стосовно одного з його політичних суперників на виборах у 2020 році Джо Байдена.

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